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На Донбасі бойовики 12 разів обстріляли позиції ЗСУ: одного військового поранено

Біля Гнутового стріляли з мінометів калібру 82 мм
У неділю, 5 серпня, бойовики на Донбасі 12 разів обстріляли позиції Збройних сил України. Внаслідок бойових дій один український військовий був поранений.
На Донбасі бойовики 12 разів обстріляли позиції ЗСУ: одного військового поранено Фото: ООС

Бойовики відкривали вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а на окремих напрямках з озброєння БМП у районах населених пунктів Кримське, Луганське, Чермалик, Гнутове, Лебединське і Павлопіль.

Біля Гнутового стріляли також з міномета калібру 82 мм. Про це йдеться у вечірньому зведенні штабу Операції об'єднаних сил.

Попри обстріли, як стверджується, ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою.

Нагадаємо, що з сьомої ранку до 18:00 4 серпня Об'єднані сили зафіксували вісім випадків порушення перемир'я бойовиками в зоні бойових дій на Донбасі. Втрат серед особового складу ЗСУ не було. Двоє поліцейських полку особливого призначення Головного управління Національної поліції України Дніпропетровської області зі складу Об'єднаних сил отримали поранення.

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05 08 2018 18:44
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