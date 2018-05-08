На Донбасі бойовики 12 разів обстріляли позиції ЗСУ: одного військового поранено
Бойовики відкривали вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а на окремих напрямках з озброєння БМП у районах населених пунктів Кримське, Луганське, Чермалик, Гнутове, Лебединське і Павлопіль.
Біля Гнутового стріляли також з міномета калібру 82 мм. Про це йдеться у вечірньому зведенні штабу Операції об'єднаних сил.
Попри обстріли, як стверджується, ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою.
Нагадаємо, що з сьомої ранку до 18:00 4 серпня Об'єднані сили зафіксували вісім випадків порушення перемир'я бойовиками в зоні бойових дій на Донбасі. Втрат серед особового складу ЗСУ не було. Двоє поліцейських полку особливого призначення Головного управління Національної поліції України Дніпропетровської області зі складу Об'єднаних сил отримали поранення.
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