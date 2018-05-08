На Донбасі бойовики 12 разів обстріляли позиції ЗСУ: одного військового поранено

Спочатку він став волонтером на Майдані і в Криму, хоч і не збирався. Потім потрапив на війну добровольцем, туди, де були найжорсткіші бої. Після цього, його мобілізували і він відслужив ще більше року. А зараз колишній киянин розвиває місто Дніпро