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На Донбасі через обстріли бойовиків загинуло двоє військових ЗСУ: четверо поранені

Обстріл терористи вели з мінометів калібру 82 мм
У зоні проведення АТО біля населеного пункту Лобачеве Луганській області загинули два українських військовослужбовців, ще четверо були поранені.
На Донбасі через обстріли бойовиків загинуло двоє військових ЗСУ: четверо поранені Фото: УНІАН

Про це прес-центр штабу АТО повідомляє на сторінці в Facebook пізно ввечері 16 березня.

"За попередньою інформацією в наслідок обстрілу опорного пункту підрозділу однієї з механізованих бригад, що розташований неподалік населеного пункту Лобачеве Луганської області, два військовослужбовці загинули та четверо отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що обстріл терористи вели з мінометів калібру 82 мм.

Зазначимо, 15 березня в зоні проведення "антитерористичної операції" на сході України постраждали дві цивільні особи.

Нагадаємо, що за минулу добу, 15 березня, зафіксовано 91 обстріл. Російсько-терористичні війська вели вогонь по позиціях українських захисників, застосовуючи крупнокаліберну артилерію, танки і міномети.

Варто відзначити, що на Луганщині загинув 18-річний герой, уродженець села Бортники Жидачівського району Володимир Князев.

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17 03 2017 06:30
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