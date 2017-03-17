На Донбасі через обстріли бойовиків загинуло двоє військових ЗСУ: четверо поранені
Про це прес-центр штабу АТО повідомляє на сторінці в Facebook пізно ввечері 16 березня.
"За попередньою інформацією в наслідок обстрілу опорного пункту підрозділу однієї з механізованих бригад, що розташований неподалік населеного пункту Лобачеве Луганської області, два військовослужбовці загинули та четверо отримали поранення", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що обстріл терористи вели з мінометів калібру 82 мм.
Зазначимо, 15 березня в зоні проведення "антитерористичної операції" на сході України постраждали дві цивільні особи.
Нагадаємо, що за минулу добу, 15 березня, зафіксовано 91 обстріл. Російсько-терористичні війська вели вогонь по позиціях українських захисників, застосовуючи крупнокаліберну артилерію, танки і міномети.
Варто відзначити, що на Луганщині загинув 18-річний герой, уродженець села Бортники Жидачівського району Володимир Князев.
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