На Донбасі невідомі зі зброєю штурмують учасників блокади: є поранені

У штабі припускають, що нападники можуть бути співробітниками "однієї з охоронних фірм Ахметова і Нусенкіса"

У Штабі торгової блокади ОРДЛО заявили про штурм редуту учасників блокади в Кривому Торці.

"Прямо зараз йде штурм редуту блокади в Кривому Торці "16 добровольчого батальйону". Збройні титушки штурмують переважаючими силами (у 5-6 разів більше). Для прикриття поряд присутні пенсіонерки і телекамери, поліція повністю не діє. Отримав легке ножове поранення в ногу один із захисників редуту. Намагаються захопити тепловози з вугіллям і знищити редут", - йдеться в повідомленні прес-центру штабу блокади у Facebook.

У штабі припускають, що нападники можуть бути співробітниками однієї з охоронних фірм Ахметова і Нусенкіса".

"Все відбувається за таким же сценарієм, як кілька тижнів тому, коли автобуси з титушками під прикриттям генерала поліції Аброськіна були затримані ветеранами біля Бахмутського блок-посту", - підкреслюється в повідомленні.

При цьому додається, що редутам відправлена допомогу, підкріплення підтягується і до нападників. Зіткнення тривають.

Примітно, народний депутат Семен Семенченко підтверджує напад на редут "16 добровольчий".

"Підтвердилася інформація про напад на редут "16 добровольчий". Тітушки у великій кількості, "бабусі" для камуфляжа і ТБ. Поліція не діє. У одного з захисників Редуту ножове поранення. Легке. Поліція на місці відмовляється навіть брати трубку від народного депутата. На блокпостах максимально намагаються затримувати рух допомоги з інших редутів", - написав Семенченко на своїй сторінці у Facebook.

Зазначимо, сьогодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков просив керівників Антитерористичного центру прийняти рішення для зняття блокади Донбасу.

Нагадаємо, що 28 лютого організатори блокади залізничного сполучення з окупованими територіями заявили, що припиняють переговори з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Минулого тижня вони зустрічалися з головою Кабміну і заявили про отримання компромісної пропозиції від уряду.

Уже черговий тиждень на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС.