На Донбасі невідомі зі зброєю штурмують учасників блокади: є поранені
"Прямо зараз йде штурм редуту блокади в Кривому Торці "16 добровольчого батальйону". Збройні титушки штурмують переважаючими силами (у 5-6 разів більше). Для прикриття поряд присутні пенсіонерки і телекамери, поліція повністю не діє. Отримав легке ножове поранення в ногу один із захисників редуту. Намагаються захопити тепловози з вугіллям і знищити редут", - йдеться в повідомленні прес-центру штабу блокади у Facebook.
У штабі припускають, що нападники можуть бути співробітниками однієї з охоронних фірм Ахметова і Нусенкіса".
"Все відбувається за таким же сценарієм, як кілька тижнів тому, коли автобуси з титушками під прикриттям генерала поліції Аброськіна були затримані ветеранами біля Бахмутського блок-посту", - підкреслюється в повідомленні.
При цьому додається, що редутам відправлена допомогу, підкріплення підтягується і до нападників. Зіткнення тривають.
Примітно, народний депутат Семен Семенченко підтверджує напад на редут "16 добровольчий".
"Підтвердилася інформація про напад на редут "16 добровольчий". Тітушки у великій кількості, "бабусі" для камуфляжа і ТБ. Поліція не діє. У одного з захисників Редуту ножове поранення. Легке. Поліція на місці відмовляється навіть брати трубку від народного депутата. На блокпостах максимально намагаються затримувати рух допомоги з інших редутів", - написав Семенченко на своїй сторінці у Facebook.
Зазначимо, сьогодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков просив керівників Антитерористичного центру прийняти рішення для зняття блокади Донбасу.
Нагадаємо, що 28 лютого організатори блокади залізничного сполучення з окупованими територіями заявили, що припиняють переговори з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Минулого тижня вони зустрічалися з головою Кабміну і заявили про отримання компромісної пропозиції від уряду.
Уже черговий тиждень на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС.
Організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" хочуть повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами.
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