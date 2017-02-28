Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Аваков просить керівництво АТО дозволити розгін учасників "блокади Донбасу", - ВІДЕО

Міністр додав, що МВС забезпечить це рішення
Міністр МВС Арсен Аваков просить керівників Антитерористичного центру прийняти рішення для зняття блокади Донбасу.
Аваков просить керівництво АТО дозволити розгін учасників "блокади Донбасу", - ВІДЕО Арсен Аваков. Фото: Укрінформ

"Я просив би керівників АТЦ, зважуючи всі відповідні повноваження антитерористичного центру, який керує всіма операціями в зоні АТО, зваживши все наше багатотерпіння, прийняти відповідне рішення. І ми ці рішення забезпечимо", - заявив Аваков у ході наради прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з представниками металургійної промисловості.

Нагадаємо, що 28 лютого організатори блокади залізничного сполучення з окупованими територіями заявили, що припиняють переговори з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Минулого тижня вони зустрічалися з головою Кабміну і заявили про отримання компромісної пропозиції від уряду.

Уже черговий тиждень на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС. 

Організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" хочуть повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 02 2017 14:26
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.