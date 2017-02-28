Аваков просить керівництво АТО дозволити розгін учасників "блокади Донбасу", - ВІДЕО

Міністр МВС Арсен Аваков просить керівників Антитерористичного центру прийняти рішення для зняття блокади Донбасу.

"Я просив би керівників АТЦ, зважуючи всі відповідні повноваження антитерористичного центру, який керує всіма операціями в зоні АТО, зваживши все наше багатотерпіння, прийняти відповідне рішення. І ми ці рішення забезпечимо", - заявив Аваков у ході наради прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з представниками металургійної промисловості.

Нагадаємо, що 28 лютого організатори блокади залізничного сполучення з окупованими територіями заявили, що припиняють переговори з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Минулого тижня вони зустрічалися з головою Кабміну і заявили про отримання компромісної пропозиції від уряду.

Уже черговий тиждень на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС.