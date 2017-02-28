Аваков просить керівництво АТО дозволити розгін учасників "блокади Донбасу", - ВІДЕО
"Я просив би керівників АТЦ, зважуючи всі відповідні повноваження антитерористичного центру, який керує всіма операціями в зоні АТО, зваживши все наше багатотерпіння, прийняти відповідне рішення. І ми ці рішення забезпечимо", - заявив Аваков у ході наради прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з представниками металургійної промисловості.
Нагадаємо, що 28 лютого організатори блокади залізничного сполучення з окупованими територіями заявили, що припиняють переговори з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Минулого тижня вони зустрічалися з головою Кабміну і заявили про отримання компромісної пропозиції від уряду.
Уже черговий тиждень на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС.
Організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" хочуть повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами.
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