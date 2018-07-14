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На Донбасі поранення отримав один український військовий

Противник з самого ранку п'ять разів порушив режим перемир'я
Один український військовий зазнав поранення внаслідок бойових дій на Донбасі в суботу, 14 липня.
На Донбасі поранення отримав один український військовий Фото: ООС

"З 7-ї ранку до 18-ї години вечора противник п'ять разів порушив так зване "хлібне" перемир'я в районі населених пунктів Кримське, Залізне (колишнє Артемове), Авдіївка, Красногорівка та Широкине. Бойовики застосовували гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю і 120-мм міномет", - йдеться у вечірньому зведенні штабу Операції об'єднаних сил.

Нагадаємо, що 12 липня двоє українських бійців отримали поранення в зоні ООС.

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14 07 2018 21:40
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