На Донбасі поранення отримав український боєць

Минулої доби один український військовослужбовець зазнав поранень у зоні проведення АТО.

За минулу добу в результаті бойових дій загиблих в лавах української армії не було, однак один боєць зазнав поранень.

"Один військовослужбовець дістав поранення внаслідок підриву на вибуховому пристрої. Інцидент стався у Попаснянському районі на Луганському напрямку", - заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, повідомляє Еспресо.TV.

Нагадаємо, упродовж минулої доби незаконні збройні формування 22 рази порушили перемир’я.