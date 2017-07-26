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На Донбасі поранення отримав український боєць

Загиблих немає
Минулої доби один український військовослужбовець зазнав поранень у зоні проведення АТО.
На Донбасі поранення отримав український боєць Фото galka.if.ua

За минулу добу в результаті бойових дій загиблих в лавах української армії не було, однак один боєць зазнав поранень.

"Один військовослужбовець дістав поранення внаслідок підриву на вибуховому пристрої. Інцидент стався у Попаснянському районі на Луганському напрямку", - заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, повідомляє Еспресо.TV.

Нагадаємо, упродовж минулої доби незаконні збройні формування 22 рази порушили перемир’я.

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26 07 2017 13:29
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