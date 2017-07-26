CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМинулої доби один український військовослужбовець зазнав поранень у зоні проведення АТО.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донбасі поранення отримав український боєць
Загиблих немає
Фото galka.if.ua
За минулу добу в результаті бойових дій загиблих в лавах української армії не було, однак один боєць зазнав поранень.
"Один військовослужбовець дістав поранення внаслідок підриву на вибуховому пристрої. Інцидент стався у Попаснянському районі на Луганському напрямку", - заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, повідомляє Еспресо.TV.
Нагадаємо, упродовж минулої доби незаконні збройні формування 22 рази порушили перемир’я.
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26 07 2017 13:29 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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