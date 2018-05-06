На Донбасі протягом доби двоє українських військовиків дістали поранення, - ООС
Внаслідок обстрілів двоє українських військовиків дістали поранення, - повідомляє штаб Операції об'єднаних сил України в Facebook.
Згідно інформації, активні бойові дії велися переважно на луганському напрямку. Бойовики відкривали вогонь з забороненої мінськими домовленостями зброї поблизу Новотошковського, Кримського і Причепилівки.
Також противник вів хаотичні обстріли зі стрілецької зброї і гранатометів по українських позиціях поблизу населених пунктів Мар'їнка, Водяне, Луганське, Широкине і Павлопіль.
"Зранку 5 червня підрозділи радіотехнічних військ зі складу Об’єднаних сил своєчасно виявили та знищили безпілотний літальний апарат російського виробництва "Орлан-10". Під час бойових дій впродовж поточної доби два військовослужбовця зазнали поранень. Втрати противника уточнюються", - додали в штабі ООС.
Нагадаємо, що 4 червня в районі проведення операції Об’єднаних сил російсько-окупаційні війська 27 разів порушили режим припинення вогню, з них 4 рази відкривали вогонь з важкого озброєння - артилерії калібром 122 мм та мінометів калібром 120 мм і 82 мм.
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