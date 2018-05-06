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На Донбасі протягом доби двоє українських військовиків дістали поранення, - ООС

Бойовики вели вогонь за двома напрямками, але ситуація залишалася контрольованою
Протягом доби вівторка, 5 червня, ситуація в зоні бойових дій залишалася контрольованою підрозділами Збройних сил України.
На Донбасі протягом доби двоє українських військовиків дістали поранення, - ООС Фото: facebook.com/odalug

Внаслідок обстрілів двоє українських військовиків дістали поранення, - повідомляє штаб Операції об'єднаних сил України в Facebook. 

Згідно інформації, активні бойові дії велися переважно на луганському напрямку. Бойовики відкривали вогонь з забороненої мінськими домовленостями зброї поблизу Новотошковського, Кримського і Причепилівки. 

Також противник вів хаотичні обстріли зі стрілецької зброї і гранатометів по українських позиціях поблизу населених пунктів Мар'їнка, Водяне, Луганське, Широкине і Павлопіль. 

"Зранку 5 червня підрозділи радіотехнічних військ зі складу Об’єднаних сил своєчасно виявили та знищили безпілотний літальний апарат російського виробництва "Орлан-10". Під час бойових дій впродовж поточної доби два військовослужбовця зазнали поранень. Втрати противника уточнюються", - додали в штабі ООС. 

Нагадаємо, що 4 червня в районі проведення операції Об’єднаних сил російсько-окупаційні війська 27 разів порушили режим припинення вогню, з них 4 рази відкривали вогонь з важкого озброєння - артилерії калібром 122 мм та мінометів калібром 120 мм і 82 мм.

 

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05 06 2018 20:12
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