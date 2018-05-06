На Донбасі протягом доби двоє українських військовиків дістали поранення, - ООС

Бойовики вели вогонь за двома напрямками, але ситуація залишалася контрольованою

Протягом доби вівторка, 5 червня, ситуація в зоні бойових дій залишалася контрольованою підрозділами Збройних сил України.

Внаслідок обстрілів двоє українських військовиків дістали поранення, - повідомляє штаб Операції об'єднаних сил України в Facebook.

Згідно інформації, активні бойові дії велися переважно на луганському напрямку. Бойовики відкривали вогонь з забороненої мінськими домовленостями зброї поблизу Новотошковського, Кримського і Причепилівки.

Також противник вів хаотичні обстріли зі стрілецької зброї і гранатометів по українських позиціях поблизу населених пунктів Мар'їнка, Водяне, Луганське, Широкине і Павлопіль.

"Зранку 5 червня підрозділи радіотехнічних військ зі складу Об’єднаних сил своєчасно виявили та знищили безпілотний літальний апарат російського виробництва "Орлан-10". Під час бойових дій впродовж поточної доби два військовослужбовця зазнали поранень. Втрати противника уточнюються", - додали в штабі ООС.