На Донбасі снайпер бойовиків поранив військовослужбовця ЗСУ Обстріли велися в районі населених пунктів Кримське, Південне, Новоселівка Друга, Авдіївка, Красногорівка та Водяне

З початку доби бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, в результаті поранено одного українського військовослужбовця.

Фото: ООС

Російські окупаційні війська відкривали вогонь на Луганському, Горлівському, Донецькому і Маріупольському напрямах. Бойовики використовували озброєння БМП, гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю, інформує прес-центр ООС в Facebook. Обстріли велися в районі населених пунктів Кримське, Південне, Новоселівка Друга, Авдіївка, Красногорівка та Водяне. "Слід зазначити, що по позиціях захисників Красногорівки працював снайпер. Внаслідок цього один наш військовослужбовець отримав поранення. Втрати ворога уточнюються ... Українські військові не піддаються на провокації бойовиків і дотримуються режиму припинення вогню", - йдеться у повідомленні. Нагадаємо, що Контактна група щодо Донбасу домовилася про чергове - "хлібне" - перемир'я на час збирання врожаю з 1 липня.

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