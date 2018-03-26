У Мінську домовилися про нове перемир'я на Донбасі

Тристороння контактна група (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про повне припинення вогню на лінії розмежування в зоні АТО на період великодніх свят.

Про це йдеться в заяві ТКГ, яку розміщено на сайті ОБСЄ.

"Тристороння контактна група за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей... підтверджує свою повну прихильність всеосяжному, стійкому і безстроковму припиненню вогню, починаючи з 30 березня 2018 року 00:01 за київським часом", – йдеться в повідомленні.

Раніше перша заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко зазначала, що оголошене 5 березня 2018 року перемир’я зменшило інтенсивність обстрілів, проте представники ОРДЛО щодня порушують режим припинення вогню.

Геращенко заявила, що через обстріли на Донбасі виникла загроза екологічної та техногенної катастрофи. Вона повідомила, що на сході України залишаються затопленими сотні шахт, а низку критично важливих підприємств, на кшталт Донецької фільтрувальної станції, обстрілюють практично щодня.