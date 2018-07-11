На Донбасі внаслідок бойових дій поранено одного бійця ЗСУ
"Противник, в основному, вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А поблизу Павлополя окупанти застосували міномети калібру 82 міліметри, озброєння БМП та зенітну установку ЗУ-23-2", - інформує прес-центр штабу ООС.
Окрім того, російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Вільний, Зайцеве, Піски, Красногорівка та Гнутове.
Підрозділи що обороняються, в ході виконання завдань, застосовують наявні сили та засоби для стабілізації ситуації, проте готові і до більш активних заходів.
Внаслідок бойових дій, один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об’єднаних сил.
Нагадаємо, що за минулу добу в зоні бойових дій на сході України було поранено одного українського військового.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Відеоролик ЗСУ для вербування визнано одним із найкращих у світі
- ВІДЕО В Італії через негоду згоріли сотні автомобілів Maserati
- ФОТО У Чехії відсвяткували 100-річчя державності масштабним військовим парадом, - ФОТО
- Засновник Veterano Wood: Насправді, бізнес цікаво починати з нуля. Тоді розумієш його ціну"На світогляд війна може вплинути, а от на ставлення до роботи навряд. Війна може, дійсно, додати впевненості у собі. Але, якщо ти говориш, що армія дає дисципліну, значить, до цього був недисциплінований. Вважаю, що війна не може на тебе вплинути. Якщо в тебе був цей вогник у ставленні до роботи, то він і залишиться"
- Тотальний контроль: У Китаї в потягах попереджають про зниження соціального рейтингу за погану поведінку