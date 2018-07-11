На Донбасі внаслідок бойових дій поранено одного бійця ЗСУ

Окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Вільний, Зайцеве, Піски, Красногорівка та Гнутове

Упродовж цієї доби російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню. При цьому, ворог 1 раз застосовував озброєння, заборонене Мінськими угодами.

"Противник, в основному, вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А поблизу Павлополя окупанти застосували міномети калібру 82 міліметри, озброєння БМП та зенітну установку ЗУ-23-2", - інформує прес-центр штабу ООС.

Окрім того, російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Вільний, Зайцеве, Піски, Красногорівка та Гнутове.

Підрозділи що обороняються, в ході виконання завдань, застосовують наявні сили та засоби для стабілізації ситуації, проте готові і до більш активних заходів.

Внаслідок бойових дій, один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об’єднаних сил.

Нагадаємо, що за минулу добу в зоні бойових дій на сході України було поранено одного українського військового.