На Донеччині на шахті "Росія" стався нещасний випадок

У Донецькій області стався нещасний випадок на шахті.

Трагедія сталася сьогодні на шахті "Росія", розташована вона в сел. Новогродівка.

"Один кріпильник загинув, одного травмовано, двоє змогли покинути місце аварії. На відкатному штреку 4 прохідники здійснювали перекріплення гірничих виробок. Паспорта на такі роботи не було, що є порушенням виробничого процесу. Держпраці веде розслідування", - повідомив в Facebook голова незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.

Нагадаємо, у понеділок, 12 червня, близько 21:00 на шахті "Новодонецька" Допропільського району у Донецькій області (ДТЕК) стався спалах газу-метану.