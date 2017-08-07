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На Донеччині на шахті "Росія" стався нещасний випадок
Двоє шахтарів зуміли покинути місце аварії і врятуватися
Фото:vgolos.com.ua
Трагедія сталася сьогодні на шахті "Росія", розташована вона в сел. Новогродівка.
"Один кріпильник загинув, одного травмовано, двоє змогли покинути місце аварії. На відкатному штреку 4 прохідники здійснювали перекріплення гірничих виробок. Паспорта на такі роботи не було, що є порушенням виробничого процесу. Держпраці веде розслідування", - повідомив в Facebook голова незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.
Нагадаємо, у понеділок, 12 червня, близько 21:00 на шахті "Новодонецька" Допропільського району у Донецькій області (ДТЕК) стався спалах газу-метану.
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08 07 2017 21:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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