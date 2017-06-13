На шахті в Донецькій області спалахнув газ: четверо гірників отримали опіки
У результаті інциденту четверо гірників отримали опіки, повідомляє на своїй сторінці у Facebook голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.
Зараз всі перебувають в місті Краматорськ в опіковому центрі. Найважчий рівень опіків - 60% всього тіла.
Пізніше Михайло Волинець додав, що постраждалих чотири гірники - прохідники, що проходили виробку на третьому північному вентиляційному штреку пласта L3.
Троє мають опіки 50-60% тіла, в одного - 15%. Лікарі запевняють, що всі житимуть, пише голова профспілки.
За його словами, на час аварії в шахті було 122 людини. На аварійній ділянці було 29 осіб.
Нагадаємо, що в Кривому Розі на шахті "Октябрська" стався обвал породи, внаслідок чого під завалами загинув гірник.
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