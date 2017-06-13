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На шахті в Донецькій області спалахнув газ: четверо гірників отримали опіки

На час аварії в шахті було 122 людини, а на аварійній ділянці - 29 осіб
У понеділок, 12 червня, близько 21:00 на шахті "Новодонецька" Допропільського району у Донецькій області (ДТЕК) стався спалах газу-метану.
На шахті в Донецькій області спалахнув газ: четверо гірників отримали опіки Фото: ukrinform.ua

У результаті інциденту четверо гірників отримали опіки, повідомляє на своїй сторінці у Facebook голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

Зараз всі перебувають в місті Краматорськ в опіковому центрі. Найважчий рівень опіків - 60% всього тіла.

Пізніше Михайло Волинець додав, що постраждалих чотири гірники - прохідники, що проходили виробку на третьому північному вентиляційному штреку пласта L3.

Троє мають опіки 50-60% тіла, в одного - 15%. Лікарі запевняють, що всі житимуть, пише голова профспілки.

За його словами,  на час аварії в шахті було 122 людини. На аварійній ділянці було 29 осіб.

Нагадаємо, що в Кривому Розі на шахті "Октябрська" стався обвал породи, внаслідок чого під завалами загинув гірник.

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13 06 2017 08:20
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