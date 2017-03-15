Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Донеччині нові сутички біля блокпосту

До місця розташування "блокадників", які прямували до редуту 16 батальйону, прибули правоохоронці
У Костянтинівці Донецької області сталися сутички на блокпосту за участі представників "блокади Донбасу".
На Донеччині нові сутички біля блокпосту Фото: Reuters

Про це Громадському повідомив керівник "Штабу блокади" Сергій Акимович.

За його словами, до місця розташування "блокадників", які прямували до редуту 16 батальйону, прибули правоохоронці. Ймовірно, "це була поліція Донеччини".

Акимович відзначив, що вони відмовились надавати документи та представлятись.

"Вони (правоохоронці - ред.) відкрили вогонь по наших хлопцях. На щастя, ніхто не постраждав і ніхто не був затриманий", - сказав керівник Штабу.

Зауважимо, що відповідне повідомлення та відео, яке ілюструє стрілянину у повітря, "Штаб блокади торгівлі з окупантами" оприлюднив на сторінці у Facebook. Однак за декілька хвилин пост був видалений.

Як це прокоментував Громадському Акимович, "пост був видалений через помилку в описі. Там не військові 16 батальйону, а редут 16 батальйону".

У свою чергу глава поліції Донеччини та заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін відмовився коментувати цю інформацію Громадському.

Зазначимо, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що рішення про перекриття доріг, що ведуть на непідконтрольну територію Донбасу, буде реалізовано з 13:00 середи.

Раніше Президент Петро Порошенко під час екстреного засідання Ради національної безпеки і оборони запропонував тимчасово призупинити транспортне сполучення з окремими районами Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 03 2017 18:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.