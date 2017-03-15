На Донеччині нові сутички біля блокпосту
Про це Громадському повідомив керівник "Штабу блокади" Сергій Акимович.
За його словами, до місця розташування "блокадників", які прямували до редуту 16 батальйону, прибули правоохоронці. Ймовірно, "це була поліція Донеччини".
Акимович відзначив, що вони відмовились надавати документи та представлятись.
"Вони (правоохоронці - ред.) відкрили вогонь по наших хлопцях. На щастя, ніхто не постраждав і ніхто не був затриманий", - сказав керівник Штабу.
Зауважимо, що відповідне повідомлення та відео, яке ілюструє стрілянину у повітря, "Штаб блокади торгівлі з окупантами" оприлюднив на сторінці у Facebook. Однак за декілька хвилин пост був видалений.
Як це прокоментував Громадському Акимович, "пост був видалений через помилку в описі. Там не військові 16 батальйону, а редут 16 батальйону".
У свою чергу глава поліції Донеччини та заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін відмовився коментувати цю інформацію Громадському.
Зазначимо, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що рішення про перекриття доріг, що ведуть на непідконтрольну територію Донбасу, буде реалізовано з 13:00 середи.
Раніше Президент Петро Порошенко під час екстреного засідання Ради національної безпеки і оборони запропонував тимчасово призупинити транспортне сполучення з окремими районами Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).
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