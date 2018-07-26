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На Донеччині офіцер поліції загинув, рятуючи доньку

Дівчину віднесло далеко від берега під час відпочинку біля водойми
У Донецькій області співробітник Мирноградського відділення поліції Олег Ковальов загинув, рятуючи доньку.
На Донеччині офіцер поліції загинув, рятуючи доньку Фото: npu.gov.ua

Як повідомляє поліція Донеччини, співробітник Мирноградського відділення був у відпустці на узбережжі водойми. Його доньку на матраці віднесло далеко від берегу. Чоловік намагався її врятувати, але не розрахував сил і потонув.

"48-річний Олег Ковальов присвятив службі в органах внутрішніх справ 15 років життя. Від початку службового шляху і до останнього подиху працював дільничним в Мирноградському відділенні поліції. В офіцера поліції залишилися дружина та двоє дітей. Керівництво та особовий склад поліції Донеччини висловлює щирі співчуття сім'ї Олега Ковальова і сумує разом з ними", – зазначили в поліції.

Нагадаємо, на водоймах України з початку року загинули близько 600 осіб.

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26 07 2018 23:52
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