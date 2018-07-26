На Донеччині офіцер поліції загинув, рятуючи доньку

Дівчину віднесло далеко від берега під час відпочинку біля водойми

У Донецькій області співробітник Мирноградського відділення поліції Олег Ковальов загинув, рятуючи доньку.

Як повідомляє поліція Донеччини, співробітник Мирноградського відділення був у відпустці на узбережжі водойми. Його доньку на матраці віднесло далеко від берегу. Чоловік намагався її врятувати, але не розрахував сил і потонув.

"48-річний Олег Ковальов присвятив службі в органах внутрішніх справ 15 років життя. Від початку службового шляху і до останнього подиху працював дільничним в Мирноградському відділенні поліції. В офіцера поліції залишилися дружина та двоє дітей. Керівництво та особовий склад поліції Донеччини висловлює щирі співчуття сім'ї Олега Ковальова і сумує разом з ними", – зазначили в поліції.

Нагадаємо, на водоймах України з початку року загинули близько 600 осіб.