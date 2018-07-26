CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Донецькій області співробітник Мирноградського відділення поліції Олег Ковальов загинув, рятуючи доньку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донеччині офіцер поліції загинув, рятуючи доньку
Дівчину віднесло далеко від берега під час відпочинку біля водойми
Фото: npu.gov.ua
Як повідомляє поліція Донеччини, співробітник Мирноградського відділення був у відпустці на узбережжі водойми. Його доньку на матраці віднесло далеко від берегу. Чоловік намагався її врятувати, але не розрахував сил і потонув.
"48-річний Олег Ковальов присвятив службі в органах внутрішніх справ 15 років життя. Від початку службового шляху і до останнього подиху працював дільничним в Мирноградському відділенні поліції. В офіцера поліції залишилися дружина та двоє дітей. Керівництво та особовий склад поліції Донеччини висловлює щирі співчуття сім'ї Олега Ковальова і сумує разом з ними", – зазначили в поліції.
Нагадаємо, на водоймах України з початку року загинули близько 600 осіб.
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26 07 2018 23:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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