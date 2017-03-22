CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУнаслідок пожежі в будинку селища Троїцьке Донецької області постраждали четверо військовослужбовців однієї з механізованих бригад.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донеччині під час пожежі в будинку постраждали четверо військовослужбовців
Пожежа сталася в сел. Троїцьке Донецької області
Фото: з вільних джерел
Силами пожежних розрахунків міста Попасна пожежу було ліквідовано. Військові дістали термічні опіки різного ступеня ураження, - повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.
Потерпілих військовослужбовців доставили в Бахмутську міську лікарню, а звідти - вертольотом аеромедичної евакуації Мі-8 - до військового шпиталю Дніпра.
Для з'ясування обставин виникнення пожежі військова служба правопорядку проводить перевірку.
Нагадаємо, на окупованій території Луганська спалахнула пожежа. Перед цим жителі чули вибух. За попередньою інформацією, горів склад паливно-мастильних матеріалів, де заправляють армійську техніку.
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22 03 2017 10:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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