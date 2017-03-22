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На Донеччині під час пожежі в будинку постраждали четверо військовослужбовців

Пожежа сталася в сел. Троїцьке Донецької області
Унаслідок пожежі в будинку селища Троїцьке Донецької області постраждали четверо військовослужбовців однієї з механізованих бригад.
На Донеччині під час пожежі в будинку постраждали четверо військовослужбовців Фото: з вільних джерел

Силами пожежних розрахунків міста Попасна пожежу було ліквідовано. Військові дістали термічні опіки різного ступеня ураження, - повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

Потерпілих військовослужбовців доставили в Бахмутську міську лікарню, а звідти - вертольотом аеромедичної евакуації Мі-8 - до військового шпиталю Дніпра.

Для з'ясування обставин виникнення пожежі військова служба правопорядку проводить перевірку.

Нагадаємо, на окупованій території Луганська спалахнула пожежа. Перед цим жителі чули вибух. За попередньою інформацією, горів склад паливно-мастильних матеріалів, де заправляють армійську техніку.
 

 

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22 03 2017 10:57
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