CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа окупованій території Луганська спалахнула пожежа. Перед цим жителі чули вибух. За попередньою інформацією, горів склад паливно-мастильних матеріалів, де заправляють армійську техніку.
Увечері 12 березня бойовики розпочали обстріл позицій українських військових біля міста Авдіївка.
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У Луганську вибухнув склад з паливом для армійської техніки, – ФОТО, ВІДЕО
Після вибуху почалася масштабна пожежа
Фото: facebook.com/zheved
Про це повідомляє Обозреватель.
"Стався вибух, потім мигнуло світло. І канали на телевізорі перестали показувати, а потім пішов дим", – пишуть мешканці окупованого міста.
Деякі пишуть, що це горить очерет разом зі звалищем побутових відходів.
Фото: facebook.com/zheved
Фото: facebook.com/zheved
Фото: facebook.com/zheved
Нагадаємо, поліція Луганської області перейшла на посилений режим несення служби.
На Донбасі зросла загроза терактів на території об’єктів інфраструктури.
Увечері 12 березня бойовики розпочали обстріл позицій українських військових біля міста Авдіївка.
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12 03 2017 23:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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