У Луганську вибухнув склад з паливом для армійської техніки, – ФОТО, ВІДЕО Після вибуху почалася масштабна пожежа

На окупованій території Луганська спалахнула пожежа. Перед цим жителі чули вибух. За попередньою інформацією, горів склад паливно-мастильних матеріалів, де заправляють армійську техніку.

Фото: facebook.com/zheved

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію