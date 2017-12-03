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У Луганську вибухнув склад з паливом для армійської техніки, – ФОТО, ВІДЕО

Після вибуху почалася масштабна пожежа
На окупованій території Луганська спалахнула пожежа. Перед цим жителі чули вибух. За попередньою інформацією, горів склад паливно-мастильних матеріалів, де заправляють армійську техніку.
У Луганську вибухнув склад з паливом для армійської техніки, – ФОТО, ВІДЕО Фото: facebook.com/zheved

Про це повідомляє Обозреватель.

"Стався вибух, потім мигнуло світло. І канали на телевізорі перестали показувати, а потім пішов дим", – пишуть мешканці окупованого міста.

Деякі пишуть, що це горить очерет разом зі звалищем побутових відходів.


Фото: facebook.com/zheved


Фото: facebook.com/zheved


Фото: facebook.com/zheved

Нагадаємо, поліція Луганської області перейшла на посилений режим несення служби.

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12 03 2017 23:50
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