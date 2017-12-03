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У зоні АТО зросла загроза терактів, – штаб

Запроваджені додаткові заходи безпеки
На Донбасі зросла загроза терактів на території об’єктів інфраструктури.
У зоні АТО зросла загроза терактів, – штаб Фото: nv.ua

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Упродовж останніх кількох днів значно зросла загроза проведення терористичних актів на території об’єктів інфраструктури Донецької та Луганської областей. В тому числі, фіксуються спроби проникнення на територію, підконтрольну Україні, ДРГ противника", – йдеться в повідомленні.

З огляду на це сили АТО запроваджують додаткові заходи безпеки. Зокрема, підрозділи національної поліції переведено на посилений режим несення служби. Проводяться додаткові перевірки громадян на блокпостах, а також у місцях великого скупчення людей.

"Такі заходи носять тимчасовий характер і направлені виключно на забезпечення безпеки мирного населення", – наголошують у штабі АТО.

Нагадаємо, поліція Донецької області перейшла на посилений варіант несення служби через загострення ситуації на лінії розмежування.

Від початку доби в зоні АТО зафіксовано більше 30 обстрілів. Поранено трьох українських військовослужбовців.

Увечері 12 березня бойовики розпочали обстріл позицій українських військових біля міста Авдіївка.

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12 03 2017 22:45
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