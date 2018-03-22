На Донеччині суддю, яка вкрала в магазині пачку чаю і годинник, звільнили
Відповідне рішення Вища рада правосуддя ухвалила 22 березня, повідомляється на сайті установи.
Суддю Оксану Бухтіярову звільнили на підставі п. 3 ч. 6 ст. 126 Конституції України, відповідно до рішення Третьої Дисциплінарної палати ВРП.
Суддя підозрюється у таємному "заволодінні товарами у магазині".
Встановлено, що у квітні 2016 року суддя перебувала у робочий час у магазині у місті Святогірську і таємно намагалась вкрасти коробку з пакетом чаю і годинником: вона поклала предмети до сумки і накрила зверху одягом.
Дії судді зафіксувала камера спостереження і охоронці, перевіривши сумку Бухтіярової, виявили там чай і годинник.
"Дії, вчинені Бухтіяровою Оксаною, порочать звання судді та істотно підривають авторитет правосуддя і є несумісними з перебуванням на посаді судді", - йдеться у повідомленні.
Вища рада правосуддя ухвалила рішення звільнити суддю Бухтіярову з посади судді Дзержинського міського суду.
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