Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

На Донеччині суддю, яка вкрала в магазині пачку чаю і годинник, звільнили

Дії судді зафіксувала камера спостереження і охоронці, перевіривши сумку Бухтіярової, виявили там товари
Вища рада правосуддя (ВРП) вирішила звільнити суддю Дзержинського міського суду Донецької області через звинувачення у крадіжці чаю та годинника в магазині.
На Донеччині суддю, яка вкрала в магазині пачку чаю і годинник, звільнили Фото: Getty Images

Відповідне рішення Вища рада правосуддя ухвалила 22 березня, повідомляється на сайті установи.

Суддю Оксану Бухтіярову звільнили на підставі п. 3 ч. 6 ст. 126 Конституції України, відповідно до рішення Третьої Дисциплінарної палати ВРП.

Суддя підозрюється у таємному "заволодінні товарами у магазині".

Встановлено, що у квітні 2016 року суддя перебувала у робочий час у магазині у місті Святогірську і таємно намагалась вкрасти коробку з пакетом чаю і годинником: вона поклала предмети до сумки і накрила зверху одягом.

Дії судді зафіксувала камера спостереження і охоронці, перевіривши сумку Бухтіярової, виявили там чай і годинник.

"Дії, вчинені Бухтіяровою Оксаною, порочать звання судді та істотно підривають авторитет правосуддя і є несумісними з перебуванням на посаді судді", - йдеться у повідомленні.

Вища рада правосуддя ухвалила рішення звільнити суддю Бухтіярову з посади судді Дзержинського міського суду.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 03 2018 18:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Гра в монополію: як любі друзі Порошенка беруть під контроль ринок лотерей

Гра в монополію: як любі друзі Порошенка беруть під контроль ринок лотерей

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.