На Донеччині суддю, яка вкрала в магазині пачку чаю і годинник, звільнили

Вища рада правосуддя (ВРП) вирішила звільнити суддю Дзержинського міського суду Донецької області через звинувачення у крадіжці чаю та годинника в магазині.

Відповідне рішення Вища рада правосуддя ухвалила 22 березня, повідомляється на сайті установи.

Суддю Оксану Бухтіярову звільнили на підставі п. 3 ч. 6 ст. 126 Конституції України, відповідно до рішення Третьої Дисциплінарної палати ВРП.

Суддя підозрюється у таємному "заволодінні товарами у магазині".

Встановлено, що у квітні 2016 року суддя перебувала у робочий час у магазині у місті Святогірську і таємно намагалась вкрасти коробку з пакетом чаю і годинником: вона поклала предмети до сумки і накрила зверху одягом.

Дії судді зафіксувала камера спостереження і охоронці, перевіривши сумку Бухтіярової, виявили там чай і годинник.

"Дії, вчинені Бухтіяровою Оксаною, порочать звання судді та істотно підривають авторитет правосуддя і є несумісними з перебуванням на посаді судді", - йдеться у повідомленні.

Вища рада правосуддя ухвалила рішення звільнити суддю Бухтіярову з посади судді Дзержинського міського суду.