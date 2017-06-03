На Донеччині викрили поліцейських, які вимагали хабар в автокрадія

У Донецькій області прокуратура та СБУ затримали поліцейських, які вимагали хабар за допомогу крадію авто уникнути кримінальної відповідальності

До СБУ звернувся маріуполець із скаргою про те, що поліцейський вимагає від нього $3 тис. хабаря за повернення йому раніше вилученого автомобіля.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що група працівників Нацполіції Донеччини вимагає також неправомірну вигоду у сумі $5 тис. від іншого громадянина за не притягнення його до кримінальної відповідальності за угон автотранспортного засобу, повідомляє "Еспресо" з посиланням на прес-службу прокуратури Донеччини.

У ніч на 5 березня правоохоронці затримали заступника начальника 3-го відділу та старшого уповноваженого управління Нацполіції в Донецькій області після отримання грошей у сумі 80 тис. грн на блокпосту автодороги Маріуполь-Мелекіне. Обом поліцейським оголошено про підозру у хабарництві.

Нагадаємо, що Служба безпеки України спільно з прокуратурою припинила протиправну діяльність офіцера патрульної поліції Харкова, який отримав п'ять тисяч гривень неправомірної вигоди.