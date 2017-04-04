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На Донеччині за роки війни постраждали понад 10 тис житлових будинків, - Жебрівський

Від обстрілів постраждали 50 медичних установ
За майже три роки війни, тільки на підконтрольній території Донецької області різні пошкодження від російських обстрілів дістали 10,682 тис. житлових будинків.
На Донеччині за роки війни постраждали понад 10 тис житлових будинків, - Жебрівський Павло Жебрівський. Фото: ruporzt.com.ua

Також, постраждали 111 шкіл, 79 дитсадків і 50 медичних установ, повідомив голова Донецької ВГА Павло Жебривський на сторінці у Facebook.

Окрім того, він повідомив про проведення зустрічі з директором Керуючої групи експертів з реалізації програм змін в Україні (STAIT) Інгрид Макдональд, представниками Дитячого фонду ООН (ЮНСЕФ) і Офісу управління ООН з координації гуманітарних справ (OCHA).

"Погодили, що пріоритетними напрямками в нашій співпраці на цей рік є: відновлення приватних будинків, зруйнованих внаслідок російської агресії, стабілізація комунального підприємства "Вода Донбасу", допомога в оснащенні опорних шкіл, навчання в Східній Європі українських управлінців та стажування в ЄС людей, які бажають зайнятися приватним підприємництвом", - повідомив Жебрівський.

Нагадаємо, що за минулу добу ситуація в районі проведення АТО загострилася. Кількість провокаційних обстрілів українських позицій з боку бойовиків збільшилася.

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04 04 2017 08:40
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