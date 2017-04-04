На Донеччині за роки війни постраждали понад 10 тис житлових будинків, - Жебрівський
Також, постраждали 111 шкіл, 79 дитсадків і 50 медичних установ, повідомив голова Донецької ВГА Павло Жебривський на сторінці у Facebook.
Окрім того, він повідомив про проведення зустрічі з директором Керуючої групи експертів з реалізації програм змін в Україні (STAIT) Інгрид Макдональд, представниками Дитячого фонду ООН (ЮНСЕФ) і Офісу управління ООН з координації гуманітарних справ (OCHA).
"Погодили, що пріоритетними напрямками в нашій співпраці на цей рік є: відновлення приватних будинків, зруйнованих внаслідок російської агресії, стабілізація комунального підприємства "Вода Донбасу", допомога в оснащенні опорних шкіл, навчання в Східній Європі українських управлінців та стажування в ЄС людей, які бажають зайнятися приватним підприємництвом", - повідомив Жебрівський.
Нагадаємо, що за минулу добу ситуація в районі проведення АТО загострилася. Кількість провокаційних обстрілів українських позицій з боку бойовиків збільшилася.
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