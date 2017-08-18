НОВИНИУ Донецькій області співробітники Служби безпеки виявили велику партію цигарок, які намагалися незаконно переправити з тимчасово окупованих територій.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донеччині затримали партію контрафактних сигарет з "ДНР" на 1,5 млн гривень, - ФОТО
Правоохоронці вилучили понад 250 коробок із цигарками без акцизних марок
Фото: facebook.com/SecurSerUkraine
"Під час контролю за переміщенням осіб і товарів через лінію розмежування в Торецькому районі оперативники спецслужби затримали мікроавтобус, яким керував уродженець тимчасово окупованих територій. У машині правоохоронці виявили понад 250 коробок із цигарками без акцизних марок", - повідомила прес-служба СБУ у Facebook.
За попередніми даними, орієнтовна вартість вилученого товару становить близько 1,5 млн гривень, які мали б піти на фінансування діяльності терористичного угруповання "ДНР".
Нагадаємо, у Харківській області СБУ перекрила нелегальний канал постачання медикаментів на тимчасово окуповані території Донбасу.
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