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На Донеччині затримали партію контрафактних сигарет з "ДНР" на 1,5 млн гривень, - ФОТО

Правоохоронці вилучили понад 250 коробок із цигарками без акцизних марок
У Донецькій області співробітники Служби безпеки виявили велику партію цигарок, які намагалися незаконно переправити з тимчасово окупованих територій.
На Донеччині затримали партію контрафактних сигарет з "ДНР" на 1,5 млн гривень, - ФОТО Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

"Під час контролю за переміщенням осіб і товарів через лінію розмежування в Торецькому районі оперативники спецслужби затримали мікроавтобус, яким керував уродженець тимчасово окупованих територій. У машині правоохоронці виявили понад 250 коробок із цигарками без акцизних марок", - повідомила прес-служба СБУ у Facebook.

За попередніми даними, орієнтовна вартість вилученого товару становить близько 1,5 млн гривень, які мали б піти на фінансування діяльності терористичного угруповання "ДНР".

Нагадаємо, у Харківській області СБУ перекрила нелегальний канал постачання медикаментів на тимчасово окуповані території Донбасу.

 
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18 08 2017 10:33
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