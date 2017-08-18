На Донеччині затримали партію контрафактних сигарет з "ДНР" на 1,5 млн гривень, - ФОТО

У Донецькій області співробітники Служби безпеки виявили велику партію цигарок, які намагалися незаконно переправити з тимчасово окупованих територій.

"Під час контролю за переміщенням осіб і товарів через лінію розмежування в Торецькому районі оперативники спецслужби затримали мікроавтобус, яким керував уродженець тимчасово окупованих територій. У машині правоохоронці виявили понад 250 коробок із цигарками без акцизних марок", - повідомила прес-служба СБУ у Facebook.

За попередніми даними, орієнтовна вартість вилученого товару становить близько 1,5 млн гривень, які мали б піти на фінансування діяльності терористичного угруповання "ДНР".

Нагадаємо, у Харківській області СБУ перекрила нелегальний канал постачання медикаментів на тимчасово окуповані території Донбасу.