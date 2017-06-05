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На Донеччину відправили ліки з міжнародної гуманітарки

8,6 тонн товарів медичного призначення доставлені на окупований Донбас
Міжнародний комітет Червоного Хресту відправив на неконтрольовану терирію Донеччини медичну гуманітарну допомогу.
На Донеччину відправили ліки з міжнародної гуманітарки Фото: ukrinform.ua

Автомобіль, навантажений 8,6 тоннами товарів медичного призначення перетнув лінію розмежування в Новотроїцькому, - повідомляє прес-центр Держпогранслужби.

Загалом упродовж минулої доби пункт пропуску в Новотроїцькому перетнули 5965 людей та 1330 автомобілів.

Нагадаємо, 64-а колона МНС Росії із так званою "гуманітарною допомогою" для Донбасу вирушила у бік російського кордону.

Раніше, Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) відправив на неконтрольовану територію Донецької та Луганської областей понад 300 тонн гуманітарної допомоги.

 
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06 05 2017 12:18
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