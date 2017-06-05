CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіжнародний комітет Червоного Хресту відправив на неконтрольовану терирію Донеччини медичну гуманітарну допомогу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донеччину відправили ліки з міжнародної гуманітарки
8,6 тонн товарів медичного призначення доставлені на окупований Донбас
Фото: ukrinform.ua
Автомобіль, навантажений 8,6 тоннами товарів медичного призначення перетнув лінію розмежування в Новотроїцькому, - повідомляє прес-центр Держпогранслужби.
Загалом упродовж минулої доби пункт пропуску в Новотроїцькому перетнули 5965 людей та 1330 автомобілів.
Нагадаємо, 64-а колона МНС Росії із так званою "гуманітарною допомогою" для Донбасу вирушила у бік російського кордону.
Раніше, Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) відправив на неконтрольовану територію Донецької та Луганської областей понад 300 тонн гуманітарної допомоги.
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06 05 2017 12:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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