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Росія відправила на Донбас 64-й "гумконвой"

Вантаж начебто включає дитячі продуктові набори, медичне обладнання та медикаменти
64-а колона МНС Росії із так званою "гуманітарною допомогою" для Донбасу вирушила у бік російського кордону.
Росія відправила на Донбас 64-й "гумконвой" Фото: mchs.gov.ru

Автомобілі везуть близько 400 тонн нібито "гуманітарних вантажів", повідомляє прес-служба МНС РФ.

"Перед прибуттям на державний кордон колона розділиться на дві частини. Одна з них проїде на пункт пропуску "Донецьк", друга - на "Матвєєв Курган" для проходження необхідних митних процедур у відповідності з міжнародним законодавством із доставки гуманітарних вантажів", - йдеться у повідомленні.

Вантаж, як стверджують у російському МНС, включає дитячі продуктові набори, медичне обладнання та медикаменти.

"Гуманітарна" колона планує прямувати у два пункти призначення - Луганську і Донецьку області.

Нагадаємо, що 23 березня 63-я автомобільна колона МНС Росії з так званою "гуманітарною допомогою" вирушила на окупований Донбас.

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27 04 2017 09:38
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