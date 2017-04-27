Росія відправила на Донбас 64-й "гумконвой"
Автомобілі везуть близько 400 тонн нібито "гуманітарних вантажів", повідомляє прес-служба МНС РФ.
"Перед прибуттям на державний кордон колона розділиться на дві частини. Одна з них проїде на пункт пропуску "Донецьк", друга - на "Матвєєв Курган" для проходження необхідних митних процедур у відповідності з міжнародним законодавством із доставки гуманітарних вантажів", - йдеться у повідомленні.
Вантаж, як стверджують у російському МНС, включає дитячі продуктові набори, медичне обладнання та медикаменти.
"Гуманітарна" колона планує прямувати у два пункти призначення - Луганську і Донецьку області.
Нагадаємо, що 23 березня 63-я автомобільна колона МНС Росії з так званою "гуманітарною допомогою" вирушила на окупований Донбас.
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