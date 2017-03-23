Росія відправила на окупований Донбас колону з гуманітарною допомогою
40 автомобілів везуть понад 500 тонн "гуманітарних" вантажів, повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу МНС РФ.
"З Донського рятувального центру МНС в селищі Ковалівка Ростовській області в сторону українсько-російського кордону виїхали 40 автомобілів, які везуть понад 500 тонн гуманітарної допомоги", - заявили в МНС Росії.
Основну частину вантажів нібито складають дитячі продуктові набори з молочних сумішей, фруктових, овочевих і м'ясних пюре, молочних каш, соків.
В дорозі колона розділиться на дві, одна з них пройде на пункт пропуску "Донецьк", друга - на "Матвєєв курган".
Нагадаємо, що 62-га колона вантажівок нібито з гуманітарною допомогою для Донбасу вирушила з Росії на Донбас 16 березня.
Варто відзначити, що в складі 60-го "гуманітарного конвою", що зайшов із Росії на Донбас, був автомобіль військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, який не є гуманітарним вантажем.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків