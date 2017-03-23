Росія відправила на окупований Донбас колону з гуманітарною допомогою

Чергова 63-я автомобільна колона МНС Росії з так званою "гуманітарною допомогою" вирушила на окупований Донбас.

40 автомобілів везуть понад 500 тонн "гуманітарних" вантажів, повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу МНС РФ.

"З Донського рятувального центру МНС в селищі Ковалівка Ростовській області в сторону українсько-російського кордону виїхали 40 автомобілів, які везуть понад 500 тонн гуманітарної допомоги", - заявили в МНС Росії.

Основну частину вантажів нібито складають дитячі продуктові набори з молочних сумішей, фруктових, овочевих і м'ясних пюре, молочних каш, соків.

В дорозі колона розділиться на дві, одна з них пройде на пункт пропуску "Донецьк", друга - на "Матвєєв курган".

Нагадаємо, що 62-га колона вантажівок нібито з гуманітарною допомогою для Донбасу вирушила з Росії на Донбас 16 березня.

Варто відзначити, що в складі 60-го "гуманітарного конвою", що зайшов із Росії на Донбас, був автомобіль військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, який не є гуманітарним вантажем.