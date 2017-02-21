Прикордонники виявили у "гумконвої" з Росії військову машину

На в'їзд в Україну прослідували 15 автомобілів так званого "гумконвою"

У складі 60-го "гуманітарного конвою", що зайшов із Росії на Донбас, був автомобіль військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, який не є гуманітарним вантажем.

"Сьогодні вранці російська сторона у черговий раз в односторонньому порядку здійснила оформлення (шістдесятого), так званого, "гуманітарного конвою", – інформує Державна прикордонна служба України.

Оскільки переміщення "гумконвою" відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та українського законодавства і погоджених із Міжнародним комітетом Червоного Хреста модальностей, українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій.

"Загалом з 5:50 до 6:30 через російський пункт пропуску "Матвєєв Курган" на в’їзд в Україну прослідувало 15 автомобілів т.з. "гумконвою". Вантажівки перевозили переважно нібито продукти харчування", – зазначають прикордонники.

"Особливістю даної колони є те, що у її складі слідував спеціалізований автомобіль РХБ захисту, який не може відноситися до категорії "гуманітарного" вантажу першої необхідності", – заявляють вони.

Друга колона "гумконвою" через пункт пропуску "Донецьк" (РФ) станом на 9:00 вівторка державний кордон не перетинала.

Нагадаємо, що Росія відправила на Донбас черговий 60-й гумконвой. У його складі 26 автомобілів, які везуть 300 тонн вантажу. Речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Олег Слободян заявив, що відправлення Росією гумконвою – чергове порушення усіх міжнародних і вітчизняних норм, які регламентують направлення таких гуманітарних конвоїв.