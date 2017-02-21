Прикордонники виявили у "гумконвої" з Росії військову машину
"Сьогодні вранці російська сторона у черговий раз в односторонньому порядку здійснила оформлення (шістдесятого), так званого, "гуманітарного конвою", – інформує Державна прикордонна служба України.
Оскільки переміщення "гумконвою" відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та українського законодавства і погоджених із Міжнародним комітетом Червоного Хреста модальностей, українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій.
"Загалом з 5:50 до 6:30 через російський пункт пропуску "Матвєєв Курган" на в’їзд в Україну прослідувало 15 автомобілів т.з. "гумконвою". Вантажівки перевозили переважно нібито продукти харчування", – зазначають прикордонники.
"Особливістю даної колони є те, що у її складі слідував спеціалізований автомобіль РХБ захисту, який не може відноситися до категорії "гуманітарного" вантажу першої необхідності", – заявляють вони.
Друга колона "гумконвою" через пункт пропуску "Донецьк" (РФ) станом на 9:00 вівторка державний кордон не перетинала.
Нагадаємо, що Росія відправила на Донбас черговий 60-й гумконвой. У його складі 26 автомобілів, які везуть 300 тонн вантажу. Речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Олег Слободян заявив, що відправлення Росією гумконвою – чергове порушення усіх міжнародних і вітчизняних норм, які регламентують направлення таких гуманітарних конвоїв.
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