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Відправлення Росією чергового "гумконвою" – порушення усіх міжнародних і вітчизняних норм, - ДПСУ

Колона їде в два пункти призначення – Луганську і Донецьку області України
Росія відправила на Донбас черговий 60-й гумконвой. У його складі 26 автомобілів, які везуть 300 тонн вантажу.
Відправлення Росією чергового "гумконвою" – порушення усіх міжнародних і вітчизняних норм, - ДПСУ Фото:112.ua

Основна маса вантажу – це продукти харчування, предмети першої необхідності, а також продуктові набори, призначені для дітей у віці до 1 року,  повідомляє прес-служба МНС РФ.

Частина автомобілів повинна прослідувати на пункт пропуску "Донецьк", друга – на "Матвєєв Курган" для проходження необхідних митних процедур. Колона поїде в два пункти призначення – Луганську і Донецьку області України.

У свою чергу речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Олег Слободян заявив, що відправлення Росією гумконвою – чергове порушення усіх міжнародних і вітчизняних норм, які регламентують направлення таких гуманітарних конвоїв, інформує "112 Україна".

"Вчергове були порушені усі існуючі міжнародні та вітчизняні норми, які регламентують порядок направлення таких гуманітарних конвоїв. Оскільки російська сторона вчергове порушила всі існуючі норми, то наші прикордонники, міжвідомча група, яка складається з митників і прикордонників, здійснює тільки візуальне спостереження, без виконання контрольних функцій", - зазначив спікер.

Слободян повідомив, що росіяни завершили оформлення на пункті пропуску "Матвєєв Курган" і зараз оформлюються на пункті пропуску "Донецьк".

"Там (на пункті пропуску "Матвєєв Курган", - ред.) прослідувало 15 транспортних засобів, з яких більшість нібито завантажено продуктами харчування. Що стосується пункту пропуску "Донецьк", то там вони ще оформлюють транспортні засоби. Наші прикордонники і митники здійснюють тільки візуальне спостереження", - повідомив спікер.

Раніше повідомлялося, що МНС Росії має намір відправити на Донбас чотири так званих "гуманітарних конвої".
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21 02 2017 08:58
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