На Донецькому напрямку обстріляли українські позиції
Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.
"(У четвер – ред.) загарбники здійснили три прицільні обстріли опорних пунктів сил АТО. Усі порушення режиму перемир’я відбулися на Донецькому напрямку", - повідомили в штабі.
"На Приазов’ї бойовики провокували українських воїнів до бойових протистоянь біля Павлополя. Спочатку ворог вів вогонь із озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а згодом посилив тиск - і випустив п’ять 82-мм мін та здійснив обстріли з гранатометів. Крім того, у передмісті Красногорівки противник порушив перемир’я зі стрілецької зброї", - сказано у уповідомленні.
Зазначається, що на інших ділянках порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, а українські військові вогонь у відповідь не відкривали.
Нагадаємо, що внаслідок ворожих обстрілів трьох військовослужбовців було поранено, двоє отримали бойові травми і, на жаль, Україна втратила одного захисника.
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