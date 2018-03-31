На футбольному матчі української Прем'єр-ліги у Львові помер уболівальник

У Львові на стадіоні "Україна" помер уболівальник львівського футбольного клубу "Карпати", який прийшов сьогодні на стадіон подивитися на поєдинок своєї команди проти одеського "Чорноморця" в рамках української Прем'єр-ліги.

Про це повідомили в інформаційному центрі ФК "Карпати".

"У перерві одному із уболівальників Владиславу Мельнику, 1968 року народження, знадобилася термінова лікарська допомога. Практично протягом усього другого тайму шість медиків боролися за життя чоловіка, перенесли його із сектора до карети швидкої, що під'їхала просто до трибун. Однак, на жаль, врятувати чоловіка не вдалося", – йдеться в повідомленні.

"Сталася страшна трагедія – помер наш уболівальник. Безперечно, "Карпати" присвячують цю перемогу пану Владиславу. Також клуб візьме на себе усі витрати, пов’язані із похороном", – запевнив віце-президент "Карпат" Олег Смалійчук.

Нагадаємо, футболіст "Марсонії" Бруно Бобан помер під час матчу третього дивізіону чемпіонату Хорватії між "Марсонією" і "Славонією" 24 березня після удару м'ячем у груди.