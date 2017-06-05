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На Харківщині четверо дітей переплутали отруту з цукерками

Наразі вирішується питання про кваліфікацію даної події згідно чинного законодавства
У селі Ракітне Харківської області четверо дітей отруїлися отрутою проти шкідника капустянки.
На Харківщині четверо дітей переплутали отруту з цукерками Фото: з відкритих джерел

"5 травня о 19:05 до чергової частини Нововодолазького відділу поліції надійшло повідомлення від лікаря Нововодолазької ЦРЛ про доставку в установу чотирьох дітей, у віці від 5 до 7 років, з отруєнням невідомою речовиною", - повідомили в прес-службі поліції.

З'ясувалося, що дівчатка - дві сестри і їх подруги, знаходилися у дворі будинку. На підвіконні наймолодша дівчинка знайшла гранули отрути проти шкідника капустянки, прийняла їх за цукерки і "пригостила" інших. Батьки в цей час були на городі. Побачила, що діти їдять отруту, старша сестра. Вона і покликала дорослих.

Наразі вирішується питання про кваліфікацію даної події згідно чинного законодавства.

Нагадаємо, у селищі Іванків Київської області троє чоловіків споїли 13-річного школяра, у результат чого він потрапив у лікарню з інтоксикацією.

 
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06 05 2017 14:55
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