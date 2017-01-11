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На хелловінській вечірці в Німеччині постраждали близько 30 осіб

Один з відвідувачів вечірки розпилив у приміщенні газ
У Німеччині, в баварській общині Обертульба 29 людей постраждали на вечірці під час святкування Хелловіну.
На хелловінській вечірці в Німеччині постраждали близько 30 осіб США. Фото: AFP

Про це повідомляє видання Passauer Neue Presse.

Інцидент стався в ніч на середу, коли один з відвідувачів вечірки розпилив у приміщенні газ. Після цього організатори святкування прийняли рішення перервати вечірку і евакуювати приміщення.

Відзначається, що на святковій вечірці перебували близько тисячі осіб.

Три людини були госпіталізовані, решті допомога була надана на місці.

В даний час поліція проводить розслідування інциденту.

Нагадаємо, чоловік в костюмі Санта-Клауса відкрив вогонь на вечірці з нагоди Хелловіна в американському місті Остін, штат Техас. Троє людей отримали поранення.

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01 11 2017 16:02
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