CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Німеччині, в баварській общині Обертульба 29 людей постраждали на вечірці під час святкування Хелловіну.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На хелловінській вечірці в Німеччині постраждали близько 30 осіб
Один з відвідувачів вечірки розпилив у приміщенні газ
США. Фото: AFP
Про це повідомляє видання Passauer Neue Presse.
Інцидент стався в ніч на середу, коли один з відвідувачів вечірки розпилив у приміщенні газ. Після цього організатори святкування прийняли рішення перервати вечірку і евакуювати приміщення.
Відзначається, що на святковій вечірці перебували близько тисячі осіб.
Три людини були госпіталізовані, решті допомога була надана на місці.
В даний час поліція проводить розслідування інциденту.
Нагадаємо, чоловік в костюмі Санта-Клауса відкрив вогонь на вечірці з нагоди Хелловіна в американському місті Остін, штат Техас. Троє людей отримали поранення.
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01 11 2017 16:02 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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