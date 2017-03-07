На Херсонщині лісова пожежа на площі близько 20 га Приведено у готовність авіацію ДержНС

У понеділок, 3 липня, близько 15:00 поблизу с. Чулаківка Херсонської області сталося загоряння лісової підстилки та молодих насаджень сосни на території місцевого лісництва на площі близько 20 га.

Австралія. Лісові пожежі. Фото: AFP

Станом на 18:00 до гасіння пожежі залучено 22 одиниці техніки та 79 чоловік, повідомляє сайт Держслужби з надзвичайних ситуацій у області. Приведено у готовність авіацію ДержНС. Гасіння пожежі триває. Нагадаємо, 29 червня в зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції на території Луб'янського лісництва (зона обов'язкового відселення) загорілося 25 гектарів лісу. У суботу, 1 липня, стало відомо, що пожежу в Чорнобильській зоні загасили.

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