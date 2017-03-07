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На Херсонщині лісова пожежа на площі близько 20 га

Приведено у готовність авіацію ДержНС
У понеділок, 3 липня, близько 15:00 поблизу с. Чулаківка Херсонської області сталося загоряння лісової підстилки та молодих насаджень сосни на території місцевого лісництва на площі близько 20 га.
На Херсонщині лісова пожежа на площі близько 20 га Австралія. Лісові пожежі. Фото: AFP

Станом на 18:00 до гасіння пожежі залучено 22 одиниці техніки та 79 чоловік, повідомляє сайт Держслужби з надзвичайних ситуацій у області.

Приведено у готовність авіацію ДержНС. Гасіння пожежі триває.

Нагадаємо, 29 червня в зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції на території Луб'янського лісництва (зона обов'язкового відселення) загорілося 25 гектарів лісу.

У суботу, 1 липня, стало відомо, що пожежу в Чорнобильській зоні загасили.

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03 07 2017 19:58
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