CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ понеділок, 3 липня, близько 15:00 поблизу с. Чулаківка Херсонської області сталося загоряння лісової підстилки та молодих насаджень сосни на території місцевого лісництва на площі близько 20 га.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Херсонщині лісова пожежа на площі близько 20 га
Приведено у готовність авіацію ДержНС
Австралія. Лісові пожежі. Фото: AFP
Станом на 18:00 до гасіння пожежі залучено 22 одиниці техніки та 79 чоловік, повідомляє сайт Держслужби з надзвичайних ситуацій у області.
Приведено у готовність авіацію ДержНС. Гасіння пожежі триває.
Нагадаємо, 29 червня в зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції на території Луб'янського лісництва (зона обов'язкового відселення) загорілося 25 гектарів лісу.
У суботу, 1 липня, стало відомо, що пожежу в Чорнобильській зоні загасили.
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03 07 2017 19:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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