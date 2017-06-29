У Чорнобильській зоні горить ліс
Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.
За інформацією ДСНС, пожежа здійнялась на території Луб’янського лісництва під час проведення технологічної вирубки лісу для прокладання залізниці. Станом на 20:00 четверга площа пожежі (низова) складає близько 25 га, гасіння триває.
Як зазначається в повідомленні, для проведення повітряної розвідки та гасіння пожежі ДСНС залучило вертоліт МІ-8 з водозливним пристроєм та 2 літаки АН-32П.
Всього до гасіння пожежі залучено 102 пожежника та 22 одиниці техніки. Додатково приведено у готовність 50 чоловік особового складу та 10 одиниць техніки Київської, Житомирської областей та Києва.
Нагадаємо, 13 червня почалось задимлення на енергоблоці Чорнобильської АЕС, яке вдалось зупинити силами працівників екстрених служб.
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