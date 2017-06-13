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На одному з енергоблоків Чорнобильської АЕС сталося задимлення

Задимлення ліквідували протягом трьох хвилин
Почалось задимлення на енергоблоці Чорнобильської АЕС, яке вдалось зупинити силами працівників екстрених служб.
На одному з енергоблоків Чорнобильської АЕС сталося задимлення Фото: 5.ua

У приміщенні третього енергоблоку зупиненої Чорнобильської АЕС сталося задимлення.

Про це повідомляється на сайті Державної інспекції ядерного регулювання України.

Задимлення було ліквідовано протягом трьох хвилин силами працівників екстрених служб. Радіаційний стан приміщень блоку не змінився.

Нагадаємо, що 26 квітня 1986 року вибухнув четвертий енергоблок ЧАЕС. У навколишнє середовище викинуто велику кількість радіоактивних речовин. Трагедія вважається найбільшою катастрофою в світі за всю історію атомної енергетики.

Раніше повідомлялося, що четвертий енергоблок Чорнобильської АЕС закрили захисною аркою.

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13 06 2017 20:46
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