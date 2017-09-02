Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

На Херсонщині посадовця місцевого відділу ДФС спіймали на хабарі в $4,5 тис

Правоохоронці перевіряють причетність затриманого до скоєння аналогічних правопорушень
Заступник начальника одного з відділів ГУ ДФС у Херсонській області вимагав від підприємця 4,5 тис. дол. за "непомічання" порушень податкового законодавства.
На Херсонщині посадовця місцевого відділу ДФС спіймали на хабарі в $4,5 тис Фото:lustration.org.ua

"Правоохоронці задокументували отримання заступником начальника одного з відділів фіскальної служби частини хабара. Під час одержання решти грошей його затримали оперативники Департаменту захисту економіки Нацполіції та слідчі військової прокуратури Південного регіону", - повідомляє прес-служба Національної поліції.

При цьому додається, що у посадовця вилучили 3,5 тисяч доларів, за які він пообіцяв вирішити "податкові проблеми" директора приватного підприємства.


Фото: npu.gov.ua

Наразі правоохоронці перевіряють причетність затриманого до скоєння аналогічних правопорушень.

Нагадаємо, що співробітники Головного управління Державної фіскальної служби Києва ліквідували конвертаційний центр з річним обігом понад 200 млн гривень, що функціонував у Києві та Київській області.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 02 2017 12:13
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Творіння авіаційного генія Антонова: від "кукурудзяника" до "Мрії"

Творіння авіаційного генія Антонова: від "кукурудзяника" до "Мрії"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat