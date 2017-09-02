На Херсонщині посадовця місцевого відділу ДФС спіймали на хабарі в $4,5 тис
"Правоохоронці задокументували отримання заступником начальника одного з відділів фіскальної служби частини хабара. Під час одержання решти грошей його затримали оперативники Департаменту захисту економіки Нацполіції та слідчі військової прокуратури Південного регіону", - повідомляє прес-служба Національної поліції.
При цьому додається, що у посадовця вилучили 3,5 тисяч доларів, за які він пообіцяв вирішити "податкові проблеми" директора приватного підприємства.
Фото: npu.gov.ua
Наразі правоохоронці перевіряють причетність затриманого до скоєння аналогічних правопорушень.
Нагадаємо, що співробітники Головного управління Державної фіскальної служби Києва ліквідували конвертаційний центр з річним обігом понад 200 млн гривень, що функціонував у Києві та Київській області.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
влажность:
давление:
ветер: