На Херсонщині посадовця місцевого відділу ДФС спіймали на хабарі в $4,5 тис

Заступник начальника одного з відділів ГУ ДФС у Херсонській області вимагав від підприємця 4,5 тис. дол. за "непомічання" порушень податкового законодавства.

"Правоохоронці задокументували отримання заступником начальника одного з відділів фіскальної служби частини хабара. Під час одержання решти грошей його затримали оперативники Департаменту захисту економіки Нацполіції та слідчі військової прокуратури Південного регіону", - повідомляє прес-служба Національної поліції.

При цьому додається, що у посадовця вилучили 3,5 тисяч доларів, за які він пообіцяв вирішити "податкові проблеми" директора приватного підприємства.



Фото: npu.gov.ua

Наразі правоохоронці перевіряють причетність затриманого до скоєння аналогічних правопорушень.

Нагадаємо, що співробітники Головного управління Державної фіскальної служби Києва ліквідували конвертаційний центр з річним обігом понад 200 млн гривень, що функціонував у Києві та Київській області.