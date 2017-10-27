На Хмельниччині партія нардепа Гереги "роздає" виборцям по 500 грн

Герега єдиний чинний народний депутат України, який балотується на виборах в об'єднані громади

У Грицівській селищній об'єднаній територіальній громаді від імені партії "За конкретні справи" виборцям масово дають рушники, ковдри та гроші.

"У Грицівській ОТГ виборцями масово роздають товари у вигляді рушників і теплих ковдр, а також грошові кошти в розмірі 500 грн", - повідомляє Комітет виборців Україна.

Зазначається, лідером партії "За конкретні справи" є народний депутат Олександр Герега, який є єдиним чинним народним депутатом України, який балотується на виборах в об'єднані громади.

Він очолює список партії на виборах до Городоцької міської об'єднаної територіальної громади на Хмельниччині.

Нагадаємо, що голова Комітету виборців України Олексій Кошель вважає, що підкуп виборців залишається великою проблемою.