Громадяни перестають сприймати вибори як супермаркет із цінниками, – Комітет виборців України

Голова Комітету виборців України Олексій Кошель підбив підсумки виборів до об'єднаних територіальних громад, що відбулися 30 квітня.

На своїй сторінці у Facebook Олексій Кошель зазначив, що ключовою проблемою залишається підкуп виборців.

"Вдосконалюється лише сама технологія – все більшого поширення набувають форми т. зв. "легального підкупу", до якого формально не має відношення кандидат і який дуже складно довести у судовому порядку. Так, однією із форм агітації у низці сіл Чернігівщини стали роздача отрути для жуків і безпрограшна лотерея із дешевим вином. А на Луганщині виборців "купували" соціальними картками і пакетами з цукром. При цьому масштаби цукрової піраміди вражали навіть досвідчених політтехнологів", – зазначив він.

Водночас, констатував голова КВУ, звинувачення в купівлі голосів стає однією із головних технологій протидії опонентам.

"Це важлива тенденція, яка свідчить про те, що громадяни перестають сприймати вибори та кандидатів як супермаркет із цінниками, а технологія підкупу поволі втрачає свою ефективність. До прикладу, однією із головних тем у соціальних мережах чотирьох областей стали "виборчі прайси", а Борзнянський район Чернігівської області був засипаний фальшивими листівками від імені прокуратури зі звинуваченнями кандидатів у підкупі", – вважає Кошель.

Він додав, що 30 квітня політики традиційно продемонстрували низький рівень політичної культури.

"У закарпатському Перечині політичні аргументи доповнили спаленням автомобіля. У чернігівській Мені партійці відзначилися нападами на представників ЗМІ. Найбільш масштабні порушення законодавства мали місце на виборах Шполянської ОТГ Черкаської області. Наявні факти мали б лягти в основу не однієї кримінальної справи. Це – і вкидання 200 бюлетенів на одній із дільниць, і видача бюлетенів із позначками, і діяльність псевдожурналістів спортивної зовнішності", – уточнив голова КВУ.

Нагадаємо, в неділю, 30 квітня, у 47 об’єднаних територіальних громадах із 19 областей відбуваються перші вибори депутатів та голів місцевих рад.

Комітет виборців України заявляє про спробу зриву виборів в ОТГ на окремих дільницях в Черкаській області.