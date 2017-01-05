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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Громадяни перестають сприймати вибори як супермаркет із цінниками, – Комітет виборців України

На думку голови КВУ, 30 квітня політики традиційно продемонстрували низький рівень політичної культури
Голова Комітету виборців України Олексій Кошель підбив підсумки виборів до об'єднаних територіальних громад, що відбулися 30 квітня.
Громадяни перестають сприймати вибори як супермаркет із цінниками, – Комітет виборців України Фото: cvu.org.ua

На своїй сторінці у Facebook Олексій Кошель зазначив, що ключовою проблемою залишається підкуп виборців.

"Вдосконалюється лише сама технологія – все більшого поширення набувають форми т. зв. "легального підкупу", до якого формально не має відношення кандидат і який дуже складно довести у судовому порядку. Так, однією із форм агітації у низці сіл Чернігівщини стали роздача отрути для жуків і безпрограшна лотерея із дешевим вином. А на Луганщині виборців "купували" соціальними картками і пакетами з цукром. При цьому масштаби цукрової піраміди вражали навіть досвідчених політтехнологів", – зазначив він.

Водночас, констатував голова КВУ, звинувачення в купівлі голосів стає однією із головних технологій протидії опонентам.

"Це важлива тенденція, яка свідчить про те, що громадяни перестають сприймати вибори та кандидатів як супермаркет із цінниками, а технологія підкупу поволі втрачає свою ефективність. До прикладу, однією із головних тем у соціальних мережах чотирьох областей стали "виборчі прайси", а Борзнянський район Чернігівської області був засипаний фальшивими листівками від імені прокуратури зі звинуваченнями кандидатів у підкупі", – вважає Кошель.

Він додав, що 30 квітня політики традиційно продемонстрували низький рівень політичної культури.

"У закарпатському Перечині політичні аргументи доповнили спаленням автомобіля. У чернігівській Мені партійці відзначилися нападами на представників ЗМІ. Найбільш масштабні порушення законодавства мали місце на виборах Шполянської ОТГ Черкаської області. Наявні факти мали б лягти в основу не однієї кримінальної справи. Це – і вкидання 200 бюлетенів на одній із дільниць, і видача бюлетенів із позначками, і діяльність псевдожурналістів спортивної зовнішності", – уточнив голова КВУ.

Нагадаємо, в неділю, 30 квітня, у 47 об’єднаних територіальних громадах із 19 областей відбуваються перші вибори депутатів та голів місцевих рад.

Комітет виборців України заявляє про спробу зриву виборів в ОТГ на окремих дільницях в Черкаській області.

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