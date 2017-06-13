На Хмельниччині військовослужбовця засудили до 12 років ув'язнення за держзраду
Вказане кримінальне провадження вже розглядалося судом, яким майор був засуджений до 11 років позбавлення волі. Втім, по процесуальним підставам вирок не вступив у законну силу, - повідомляє прес-служба Військової прокуратури Західного регіону.
Під час нового судового розгляду було доведено, що військовослужбовець, діючи умисно, передав представникам Росії відомості з державною таємницею (повну інформацію про план польоту військового літака-розвідника, що дозволило РФ протидії і зменшити результативність виконання спеціального завдання). Крім того, під час виконання спеціального польоту зловмисник відмовився виконувати законну вимогу штурмана екіпажу в напрямку літака за запланованим курсом і відхилився від маршруту. Порушивши режим "мовчання", намагався встановити контакт з невідомими особами і спрямував літак до лінії державного кордону з Росією.
Без будь-якої можливості самостійно дістатися до аеродромів на території країни-агресора змушений був здійснити посадку літака на заплановану лінію польоту.
Суд врахував всі обставини і визнав зловмисника винним у державній зраді. Рішенням суду він позбавлений волі строком на 12 років з позбавленням військового звання "майор".
Нагадаємо, Старобійльский районний суд засудив до чотирьох років і одного місяця позбавлення волі колишнього голову Станично-Луганської районної ради Луганської області Володимира Білоуса.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа