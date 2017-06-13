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На Хмельниччині військовослужбовця засудили до 12 років ув'язнення за держзраду

Він передавав інформацію представникам РФ
У Хмельницькій області суд призначив покарання у вигляді 12 років позбавлення волі для військовослужбовця однієї з військових частин, обвинуваченого в державній зраді.
На Хмельниччині військовослужбовця засудили до 12 років ув Фото: з вільних джерел

Вказане кримінальне провадження вже розглядалося судом, яким майор був засуджений до 11 років позбавлення волі. Втім, по процесуальним підставам вирок не вступив у законну силу, - повідомляє прес-служба Військової прокуратури Західного регіону.

Під час нового судового розгляду було доведено, що військовослужбовець, діючи умисно, передав представникам Росії відомості з державною таємницею (повну інформацію про план польоту військового літака-розвідника, що дозволило РФ протидії і зменшити результативність виконання спеціального завдання). Крім того, під час виконання спеціального польоту зловмисник відмовився виконувати законну вимогу штурмана екіпажу в напрямку літака за запланованим курсом і відхилився від маршруту. Порушивши режим "мовчання", намагався встановити контакт з невідомими особами і спрямував літак до лінії державного кордону з Росією.

Без будь-якої можливості самостійно дістатися до аеродромів на території країни-агресора змушений був здійснити посадку літака на заплановану лінію польоту.

Суд врахував всі обставини і визнав зловмисника винним у державній зраді. Рішенням суду він позбавлений волі строком на 12 років з позбавленням військового звання "майор".

Нагадаємо, Старобійльский районний суд засудив до чотирьох років і одного місяця позбавлення волі колишнього голову Станично-Луганської районної ради Луганської області Володимира Білоуса.

 
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13 06 2017 15:40
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