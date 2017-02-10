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На Кіровоградщині невідомий зґвалтував трирічну дівчинку

В'ячеслав Аброськін закликає депутатів якомога скоріше внести до порядку денного законопроект щодо посилення відповідальності за сексуальне насильство
За останні дві доби в Україні були зґвалтованими дві дівчинки.
На Кіровоградщині невідомий зґвалтував трирічну дівчинку Фото: з вільних джерел

Так, ввечері 30 вересня у Татарбунарському районі Одеської області на узбіччі дороги було знайдено мертвою з тілесними ушкодженнями дівчину 2001 р.н, - повідомив у Facebook перший заступник Голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.

"Дитина попросилися у матері піти на дискотеку до сусіднього села, 5 км. На цьому шляху її зустрів 21-річний покидьок, раніше судимий, який зґвалтував її та вбив. Зараз цей вилупок вже затриманий", - написав Аброськін.

1 жовтня у місті Новомиргород Кіровоградської області ввечері на території домогосподарства невідомий зґвалтував трирічну доньку господарки.

"Дівчинку госпіталізовано, судмедексперт підтвердив факт згвалтування. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.152 КК України (зґвалтування)", - йдеться в повідомленні.  

Нагадаємо, Верховній Раді пропонують ввести довічне ув'язнення за захоплення немовляти у заручники, торгівлю дитиною до року та згвалтування стосовно малолітньої людини або таке, що призвело до особливо тяжких наслідків.

 
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02 10 2017 12:38
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