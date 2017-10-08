До Ради подали законопроект про довічне ув'язнення за торгівлю немовлям і згвалтування малолітнього

Верховній Раді пропонують ввести довічне ув'язнення за захоплення немовляти у заручники, торгівлю дитиною до року та згвалтування стосовно малолітньої людини або таке, що призвело до особливо тяжких наслідків.

Законопроект подали четверо нардепів - позафракційні Дмитро Добродомов, Богдан Матківський, Олег Мусій і представник фракції БПП Андрій Антонищак.

Блок норм пропонують присвятити правам дітей до 1 року (немовлятам). Так, за викрадення такої дитини загрожує 7-15 роками в тюрмі; захоплення немовляти у заручники або торгівля малям - строк 10-15 років або довічне позбавлення волі.

Міру покарання за згвалтування також пропонують збільшити на кілька років ув'язнення: за насильство - 5-7 років, повторне насильство - 7-10 років, групове згвалтування або вчинене проти неповнолітнього - 10-15 років. А от згвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки чи стосовно малолітньої людини - 12-15 років або довічне ув'язнення, - йдеться у законопроекті № 7020 "Щодо захисту прав і свобод дітей".

Найсуворіше покарання за задоволення статевої пристрасті неприродним способом згідно даного документу - також довічне ув'язнення.

Доведення до спроби самогубства пропонують прирівняти до доведення до самогубства. За порушення цієї норми загрожує обмеження або позбавлення волі до 3 років. Якщо до самогубства намагалися довести залежну людину - може загрожувати до 7 років тюрми, а якщо йдеться про малолітнього або неповнолітнього - від 10 років ув'язнення до довічного позбавлення волі.

Законопроект передбачає нову норму про схиляння до самогубства або сприяння його скоєнню. Якщо людину підозрюватимуть у вмовляннях і закликах до самогубства без ознак доведення до нього - їй загрожуватиме арешт до півроку. Те саме щодо неповнолітнього, безпорадного - або ж в Інтернеті пропонують карати обмеженням або позбавленням волі на 1-3 роки.

Ще одна запропонована норма до ККУ - організація діяльності, пов'язаної з схилянням особи до вчинення самогубства. Карати хочуть тюрмою до 5 років, а якщо в Інтернеті - від 5 до 7 років.

Документ передбачає посилення відповідальності за зараження СНІДом або венеричною хворобою; залишення в небезпеці. У Кримінальному кодексі неповнолітніх пропонують прирівняти до малолітніх у деяких випадках - зокрема, якщо йдеться про обтяжуючі обставини.

Штраф за неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей мають намір підвищити з 1700-5100 грн до 8400-17000 грн, а якщо це призвело до тяжких наслідків, винному може загрожувати тюремний строк до 7 років (зараз - обмеження або позбавлення волі на 3-5 років).

В КоАП хочуть прописати більші штрафи за доведення неповнолітнього до стану сп'яніння батьками. Якщо зараз це 102-136 грн, то законопроект передбачає 850-1360 грн.

Нагадаємо, у Запорізькій області раніше засудженого зловмисника затримано за нанесення тяжких тілесних ушкоджень та спробу зґвалтування дівчинки 2004 року народження.