CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСпівробітники Генеральної інспекції Генпрокуратури затримали заступника прокурора Кіровоградської області, який намагався підкупити свого колегу з військової прокуратури.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Кіровоградщині затримали заступника прокурора, який хотів підкупити колегу, - Луценко
Корупціонер хотів підкупити військового прокурора з метою неподання апеляції на рішення суду
Фото:112.ua
Таку інформацію у своєму Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко.
"Генінспекція виходить на серйозний рівень. Затримали заступника обласного прокурора Кіровоградської області, який пробував підкупити військового прокурора з метою неподання апеляції на рішення суду. Чистимо ГПУ від зрадників", - прокоментував Луценко.
Нагадаємо, що суддю Кіровоградського районного суду Кіровоградської області затримали на хабарі.
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29 01 2017 15:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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