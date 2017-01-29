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На Кіровоградщині затримали заступника прокурора, який хотів підкупити колегу, - Луценко

Корупціонер хотів підкупити військового прокурора з метою неподання апеляції на рішення суду
Співробітники Генеральної інспекції Генпрокуратури затримали заступника прокурора Кіровоградської області, який намагався підкупити свого колегу з військової прокуратури.
На Кіровоградщині затримали заступника прокурора, який хотів підкупити колегу, - Луценко Фото:112.ua

Таку інформацію у своєму Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

"Генінспекція виходить на серйозний рівень. Затримали заступника обласного прокурора Кіровоградської області, який пробував підкупити військового прокурора з метою неподання апеляції на рішення суду. Чистимо ГПУ від зрадників", - прокоментував Луценко.

Нагадаємо, що суддю Кіровоградського районного суду Кіровоградської області затримали на хабарі.

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29 01 2017 15:59
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