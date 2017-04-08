На Київщині юнак загинув під час спроби зробити селфі на даху потяга Очевидці розповіли рятувальникам, що хлопець заліз на потяг, щоби зробити селфі

На залізничній станції "Вишневе" в Києво-Святошинському районі загинув 17-річний юнак, коли намагався сфотографуватися на даху потяга.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

"Хлопця вдарило електричним струмом настільки сильно, що він не вижив", - повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України. Очевидці розповіли рятувальникам, що хлопець заліз на потяг, щоби зробити селфі. Його вбило струмом. Раніше у Харкові 12- і 13-річний хлопці постраждали від удару струмом. Діти прийшли на станцію електроенергії для того, щоб сфотографуватися.

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