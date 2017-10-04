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У Харкові двоє дітей постраждали від удару струмом під час селфі на стовпах напругою 110 тис. вольт

Діти прийшли на станцію електроенергії для того, щоб сфотографуватися
У Харкові 12- і 13-річний хлопці постраждали від удару струмом.
У Харкові двоє дітей постраждали від удару струмом під час селфі на стовпах напругою 110 тис. вольт Фото: hk.npu.gov.ua

Обох підлітків доправили до лікарні, стан їхнього здоров'я лікарі оцінюють як важкий, - повідомляють у Нацполіції.

Повідомлення про подію надійшло до чергової частини Шевченківського відділу поліції 9 квітня о 16:30.

Фото: hk.npu.gov.ua

За попередніми даними, цього дня діти прийшли на основну розподільну станцію електроенергії на Олексіївці для того, щоб сфотографуватися. Для більш вдалого кадру хлопці залізли на стовпи, які знаходяться під напругою 110 тисяч вольт.

Від удару струмом 13-річного хлопця відкинуло у бік, а 12-річний застряг на дротах.

Фото: hk.npu.gov.ua

Правоохоронці встановили особи дітей, опитали свідків та оглянули місце події.

Нагадаємо,  11 березня, у Вугледарі Донецької області 12-річний хлопчик помер від вибуху – імовірно, в його руках вибухнула граната. Згодом, повідомили, що школяр думав, що це не граната, а запальничка

 
 

 

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10 04 2017 08:58
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