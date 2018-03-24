На Київщині зафіксували спалах кору і вітряної віспи серед військових

До медичного закладу КЗ "Ірпінська центральна міська лікарня" за медичною допомогою звернулися шість військовослужбовців з вітрянкою та ще п’ятеро з підозрою на кір.

Про це повідомили в Київській обласній державній адміністрації.

Серед хворих є одна жінка з терміном 36 тижнів вагітності.

Зараз хворі перебувають в інфекційному відділенні Ірпінської лікарні.

"У зв’язку з цим Департаментом охорони здоров’я КОДА було скликано оперативний штаб по ліквідації захворювань на кір та вітряну віспу, яким було розроблено відповідний план заходів. Головному лікарю Ірпінської центральної міської лікарні доручено на місці, де зафіксовано спалах, контролювати епідситуацію серед військових, цивільного населення, у тому числі і дітей", – повідомили в КОДА.

Крім того, здійснюється перевірка стосовно стану щеплень даних осіб.

"Взято під контроль забезпечення щепленням вакцинами КПК дітей до 18 років, які могли контактувати з хворими. Також списки вірогідно контактних дітей подані до освітніх закладів задля проведення протиепідемічних заходів", – розповіли в адміністрації.

За інформацією КОДА, директор Департаменту охорони здоров'я Алла Арешкович особисто контролює стан епідеміологічної ситуації в Ірпінському регіоні і щодня до 9:30 ранку отримує інформацію від відповідних служб. Моніторинг вестиметься до моменту стабілізації ситуації.

В адміністрації нагадують, що ліків від кору не існує, і єдиний надійний метод профілактики захворювання – вакцинація. Вірус кору надзвичайно заразний, він швидко передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто під час вдихання найдрібніших крапель слизу, які потрапили в повітря при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.

У разі контакту з хворим на кір негайно зверніться до лікаря. Якщо дитина контактувала з хворим на кір, вона має отримати вакцинацію проти кору упродовж перших 72 годин. У деяких випадках також показана екстрена профілактика шляхом введення імуноглобуліну.

Нагадаємо, в МОЗ інформують, що в Україні триває спалах кору, незважаючи на зниження рівня захворюваності.