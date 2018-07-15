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На Луганщині через знеструмлення шахти під землею були заблоковані 90 гірників

За попередньою інформацією, аварія була ліквідована
У суботу ввечері через аварійне знеструмлення шахти під час грози в населеному пункті Тошківка на Луганщині під землею опинилося майже 90 шахтарів.
На Луганщині через знеструмлення шахти під землею були заблоковані 90 гірників Фото:112.ua

"14 липня в 18:48 через грозу сталося аварійне знеструмлення шахти в населеному пункті Тошківка. Попередньо відомо, що під землею опинилося майже 90 шахтарів", - йдеться в повідомленні ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" у Facebook.

"Луганське енергетичне об’єднання" заявило, що мобілізовує всі сили для врятування гірників – в Лисичанському РЕМ вже організовані бригади для відновлення електропостачання на шахту "Тошківська".

Крім того, на цей час відомо про масштабні знеструмлення у Сєвєродонецьку.

О 18:46 внаслідок аварійних відключень без електроенергії опинилися загалом 2304 споживачі в так званих "нових" районах міста. Сєвєродонецький РЕМ теж мобілізує своїх працівників та організовує оперативно-виїзні бригади для відновлення електропостачання містянам.

За попередньою інформацією, аварія була ліквідована о 00.50 15.07. 2018 року. Шахтарі видані на поверхню. Ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що Верховна Рада виділила шахтарям на погашення заборгованості по заробітній платі 1,4 мільярда гривень.

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15 07 2018 10:59
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