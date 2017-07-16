Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Луганщині шахтарі влаштували страйк: вимагають виплати зарплат

Під землею на шахті ім. Капустіна зараз перебувають 54 гірників
У Луганській області на шахті ім. Капустіна ПАТ "Лисичанськвугілля" шахтарі страйкують через невиплату заробітної плати з 2015 року.
На Луганщині шахтарі влаштували страйк: вимагають виплати зарплат Фото:112.ua

"Шахтарі другу добу не виїжджають з шахти: вчора перша зміна шахтарів відмовилася виїжджати з шахти, а інші зміни спускатися. Мета - виплата заборгованості по зарплаті, починаючи з 2015 року. Вся перша зміна - прохідники під землею, станом на зараз всього 70 гірників", -  повідомив голова Федерації вільних профспілок України Михайло Волинець на своїй сторінці у Facebook.

Пізніше Волинець уточнив, що під землею на шахті ім. Капустіна залишилися 54 гірників.

Також повідомляється, що зараз на шахті працюють тільки водовідлив та вентиляція, а федерація робить все, щоб допомогти гірникам.

Зазначимо, що місячний фонд зарплати на цій шахті становить 32 млн грн, а заборгованість становить майже тримісячний фонд (відповідно 96 млн грн).

Нагадаємо, у травні у Кривому Розі шахтарі однієї з двох шахт ПАТ "Євраз Суха балка", які більш ніж півтори доби не входили на поверхню після зміни, вимагаючи підвищення заробітних плат, піднялись із забою.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 07 2017 13:29
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Війна по той бік фронту: де і як воїни АТО можуть безкоштовно лікувати вірус гепатиту

Війна по той бік фронту: де і як воїни АТО можуть безкоштовно лікувати вірус гепатиту

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.