На Луганщині шахтарі влаштували страйк: вимагають виплати зарплат
"Шахтарі другу добу не виїжджають з шахти: вчора перша зміна шахтарів відмовилася виїжджати з шахти, а інші зміни спускатися. Мета - виплата заборгованості по зарплаті, починаючи з 2015 року. Вся перша зміна - прохідники під землею, станом на зараз всього 70 гірників", - повідомив голова Федерації вільних профспілок України Михайло Волинець на своїй сторінці у Facebook.
Пізніше Волинець уточнив, що під землею на шахті ім. Капустіна залишилися 54 гірників.
Також повідомляється, що зараз на шахті працюють тільки водовідлив та вентиляція, а федерація робить все, щоб допомогти гірникам.
Зазначимо, що місячний фонд зарплати на цій шахті становить 32 млн грн, а заборгованість становить майже тримісячний фонд (відповідно 96 млн грн).
Нагадаємо, у травні у Кривому Розі шахтарі однієї з двох шахт ПАТ "Євраз Суха балка", які більш ніж півтори доби не входили на поверхню після зміни, вимагаючи підвищення заробітних плат, піднялись із забою.
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