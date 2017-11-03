На Луганщині відновили постачання води на окуповану територію
Про це повідомила прес-служба Луганської обладміністрації.
Як зазначається, 11 березня в результаті масованих нічних обстрілів позицій сил АТО поблизу Золотого на магістральному трубопроводі діаметром 1200 мм, по якому здійснюється водопостачання у напрямку міст Кадіївка та Первомайськ, було пошкоджено компенсатор. На час ремонту обсяги постачання води на непідконтрольні території було зменшено з 1500 до 300 м.куб/год.
"Станом на 16:53 ремонтні роботи було завершено", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні проросійські терористи так званої "ЛНР" заявили про припинення водопостачання на окуповані території Луганщини з контрольованої українською владою Західної фільтрувальної станції.
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