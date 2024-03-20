Нідерланди передали Україні 8 цінних археологічних артефактів, які раніше незаконно вивезли з українських територій

Йдеться про артефакти від римських часів до Середньовіччя.

Нідерланди у середу, 20 березня, передали Україні вісім незаконно вивезених археологічних знахідок.

Про це пише Міністерства культури та інформаційної політики України.

Зокрема йдеться про наконечники списів та стріл з різних археологічних культур і регіонів України. Їх датують від римських часів до Середньовіччя.

Зазначається, що нідерландські митники виявили українські археологічні артефакти у березні 2023 року. Слідство показало, що предмети, ймовірно, були незаконно вивезені. Після того, як у Національному музеї історії України підтвердили цей висновок, Інспекція інформації та спадщини взяла предмети під охорону.

Водночас власник предметів, якому вони адресувались, відмовився від претензій до них.

У міністерстві зазначили, що ці предмети археології є культурними цінностями України. Вони мають історичне, наукове, етнографічне значення.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року після майже десяти років судів артефакти з чотирьох музеїв Криму, які були представлені на виставці "Крим: золото й таємниці Чорного моря" в Амстердамі, повернулися до України. Вони зберігатимуться до деокупації Криму в Національному музеї історії України.