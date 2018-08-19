На Львівщині автобус з 44 туристами потрапив у ДТП через п'яного водія Mercedes, - ФОТО
ДТП сталася 19 серпня близько 10:20 у селі Підгороднє неподалік Золочева Львівської області.
"Попередньо встановлено, що 34-річний житель Золочева не впорався з керуванням, в результаті чого допустив зіткнення з автобусом, що їхав в попутному напрямку. Після удару автобус, в якому було 44 пасажири і водій, з'їхав в кювет", - інформує ZAXID.NET.
Фото: Нацполіція Львівської області
Пасажира легкового авто 1979 р.н. у важкому стані госпіталізували до лікарні, також відомо, що в однієї з пасажирок автобуса діагностували забій ноги.
Перевірка на алкотестери показала, що 34-річний водій легкового автомобіля в момент ДТП був нетверезий - вміст алкоголю в його крові становив 2,6 проміле, що в 13 разів перевищує норму.
Фото: Нацполіція Львівської області
Нагадаємо, що у Підкарпатському воєводстві в Польщі сталася ДТП за участі українського автобуса з туристами, унаслідок якої загинули 3 людей, та ще 51 людина травмована.
Поліція затримала водія українського автобусу, за участі якого трапилося ДТП 17 серпня у Польщі.
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