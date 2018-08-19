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На Львівщині автобус з 44 туристами потрапив у ДТП через п'яного водія Mercedes, - ФОТО

Перевірка на алкотестери показала 2,6 проміле
Туристичний автобус сполученням "Херсон-Варшава" з'їхав у кювет поблизу Золочева в результаті зіткнення із легковим автомобілем. У ДТП постраждала одна з пасажирок автобуса і пасажир автомобіля Mercedes, він у важкому стані.
На Львівщині автобус з 44 туристами потрапив у ДТП через п Фото: Нацполіція Львівської області

ДТП сталася 19 серпня близько 10:20 у селі Підгороднє неподалік Золочева Львівської області.

"Попередньо встановлено, що 34-річний житель Золочева не впорався з керуванням, в результаті чого допустив зіткнення з автобусом, що їхав в попутному напрямку. Після удару автобус, в якому було 44 пасажири і водій, з'їхав в кювет", - інформує ZAXID.NET.


Фото: Нацполіція Львівської області

Пасажира легкового авто 1979 р.н. у важкому стані госпіталізували до лікарні, також відомо, що в однієї з пасажирок автобуса діагностували забій ноги.

Перевірка на алкотестери показала, що 34-річний водій легкового автомобіля в момент ДТП був нетверезий - вміст алкоголю в його крові становив 2,6 проміле, що в 13 разів перевищує норму.


Фото: Нацполіція Львівської області

Нагадаємо, що у Підкарпатському воєводстві в Польщі сталася ДТП за участі українського автобуса з туристами, унаслідок якої загинули 3 людей, та ще 51 людина травмована.

Поліція затримала водія українського автобусу, за участі якого трапилося ДТП 17 серпня у Польщі.

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19 08 2018 18:21
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