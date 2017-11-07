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На Львівщині через негоду знеструмлено 19 населених пунктів

До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго
У Львівській області внаслідок негоди в ніч з 10 на 11 липня було знеструмлено 19 населених пунктів.
На Львівщині через негоду знеструмлено 19 населених пунктів Фото: РИА Новости / Сергей Мальгавко

"З 10 на 11 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 19 населених пунктів у Львівській області. До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго", - повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС) України.

Нагадаємо, що станом на 3 липня, аварійно-відновлювальні бригади обленерго відновили електропостачання в 530 населених пунктах, залишаються знеструмленими ще 215 населених пунктів.

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11 07 2017 10:56
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