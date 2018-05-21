CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСьогодні, 21 травня, о 18:15 на станції Скнилів (м. Львів, вул. Авіаційна, 2) люди перекрили рух потягу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Львівщині пасажири заблокували рух електрички
Львівська залізниця випустила на маршрут лише 4 вагони, тому не всі охочі змогли зайти в електричку
Фото: varta1.com.ua
Перекриття руху відбулося у зв’язку з тим, що людям не вистачило місця у чотирьох поданих вагонах електрички, яка курсує до Самбора, інформує голова ГО "Варта1" Ігор Зінкевич.
Львівська залізниця подала лише 4 вагони і це при тому, що дві електрички цього тижня немає в ходу через відкриття Бескидського тунелю.
На вимогу мітингувальників, залізничники зчепили електропоїзд з 6 вагонами разом з поїздом на 4 вогони. Рух відновлено, потяг рушив.
Нагадаємо, що у Львівській області 7 травня пасажири перекривали залізницю, бо не змогли сісти в електричку.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
21 05 2018 21:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- "Спецконтингент, що підлягає виселенню" Так цинічно назвала Крим та його жителів радянська влада у документах 1944 року про переселення
- Великий розпродаж: які ласі шматки держава приватизує? - ІНФОГРАФІКА2018 року на Україну чекає велика приватизація 26 крупних підприємств, частина з яких вже роками приносить бюджету лише збитки. Та більшість з них все одно залишається лідерами різних ринків. Кого ж цього року держава планує передати в приватні руки, чим займаються ці компанії та які можуть бути позитивні й негативні наслідки цього процесу?