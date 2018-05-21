На Львівщині пасажири заблокували рух електрички

Львівська залізниця випустила на маршрут лише 4 вагони, тому не всі охочі змогли зайти в електричку

Сьогодні, 21 травня, о 18:15 на станції Скнилів (м. Львів, вул. Авіаційна, 2) люди перекрили рух потягу.

Перекриття руху відбулося у зв’язку з тим, що людям не вистачило місця у чотирьох поданих вагонах електрички, яка курсує до Самбора, інформує голова ГО "Варта1" Ігор Зінкевич.

Львівська залізниця подала лише 4 вагони і це при тому, що дві електрички цього тижня немає в ходу через відкриття Бескидського тунелю.

На вимогу мітингувальників, залізничники зчепили електропоїзд з 6 вагонами разом з поїздом на 4 вогони. Рух відновлено, потяг рушив.

Нагадаємо, що у Львівській області 7 травня пасажири перекривали залізницю, бо не змогли сісти в електричку.